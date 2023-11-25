الأحد.. ميلانو الإيطالية تشهد مؤتمر حملة مواطن لدعم الرئيس

تشهد مدينو ميلانو الإيطالية مؤتمرا حاشدا يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من نوفمبر الجاري وذلك لحث أبناء الجالية المصرية بإيطاليا على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت سناء مغازي منسق حملة مواطن بميلانو، إن هناك استعدادات مكثفة لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة وذلك إيمانا منا بأحقيته المطلقة وقدرته الفائقة في تولي قيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر والمنطقة.

وأكدت منسق عام حملة مواطن في ميلانو، أن الحملة قد توجهت بالدعوة لكل أقطاب ورموز العمل المصري العام في ميلانو وأنه من المتوقع أن يشهد هذا المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حضورا مميزا من ناحية وكبيرا من ناحية أخرى.

ومن جانبه أشاد نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج، بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسقو وأعضاء الحملة في البلدان الأوروبية التي تشهد في الآونة الأخيرة نشاطات متميزة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.