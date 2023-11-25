كورة لايف الآن ( الشوط الأول ) بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والحزم اليوم في الدوري السعودي ‘‘ الزعيم ينطلق ‘‘| يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والحزم يلا شوت في الدوري السعودي

لقاء في روشن جديدة بين Al Hilal vs. Al Hazm اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والحزم يلا شوت في الدوري السعودي، ويترقب عشاق كرة القدم المباراة المثيرة التي ستجمع الهلال السعودي بفريق الحزم في إطار الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي في موسم 2023-2024. يأتي هذا اللقاء وسط تفاؤل كبير من جانب جماهير الهلال بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والحزم يلا شوت في الدوري السعودي

تعرض موقع "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الهلال والحزم التي ستقام اليوم السبت، الموافق 25 نوفمبر 2023، ضمن الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في موسم 2023-2024. المباراة ستجرى على أرضية استاد "مدينة الملك عبد الله الرياضية".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. ستكون هذه المواجهة حدثًا رياضيًا مثيرًا لعشاق الكرة السعودية، ويمكنك متابعتها مباشرة على موقع "بوابة الفجر".

تعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن بثقة، حيث نجح في تحقيق 11 انتصارًا وتعادل في مبارتين دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، مما يجعله مرشحًا قويًا للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يعيش فريق الحزم أوقاتًا عصيبة في المسابقة المحلية، حيث يحتل المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب برصيد ضئيل يبلغ 7 نقاط فقط. وتجعل نتائجه السلبية وسوء أدائه مهمة الحفاظ على وضعه في الدوري أكثر تعقيدًا.

يترقب عشاق الهلال والحزم هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث يتطلعون إلى متابعة أداء الفريقين ورؤية الأهداف واللحظات المميزة في هذه المباراة المهمة.

ويملك الهلال ثاني أفضل خط هجوم هذا الموسم 2024/2023 برصيد 34 هدفًا، فيما تلقت شباك الحزم 32 هدفًا كأسوأ خط دفاع في المسابقة الأفضل في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

متى موعد مباراة الهلال ضد الحزم؟

موعد مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر في الأسبوع 14 من دوري روشن السعودي قد حان، حيث ستُلعب هذه المواجهة المثيرة يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، وسيتم انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية. ستكون المباراة منقولة مباشرة على قنوات SSC السعودية، وسيتمكن محبو اللعبة من متابعة الأحداث مباشرة من خلال منصة شاهد.

يُذكر أن الهلال والحزم التقيا هذا الموسم في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وكانت المباراة في دور الـ16، وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-0. ويمتلك الهلال سجلًا مميزًا في الدوري هذا الموسم حيث لم يتلقَ أي هزيمة حتى الآن، حيث حقق 10 انتصارات وتعادل في مبارتين قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة. من ناحية أخرى، يُعَدُّ فريق الحزم واحدًا من أقل الفرق تحقيقًا للانتصارات هذا الموسم، حيث فاز فقط في مباراة واحدة ضد الرائد بنتيجة 4-3 في الأسبوع العاشر.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي

تملك شبكة قنوات SSC السعودية، الحقوق الحصرية لنقل وإذاعة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن"، وتتم إذاعة مباراة الهلال والحزم تحديدًا عبر قناة SSC 1HD، وقناة الرياضية السعودية المشفرة "SSC" تُعد الوجهة الأساسية لمشجعي الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمتابعة أهم المباريات والأحداث الرياضية. وفيما يتعلق بمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي لموسم 2023/2024، ستكون قناة SSC هي القناة المسؤولة عن نقل هذه المباراة بثًا مباشرًا للجماهير المشتركة لديها في المنطقة.

سيتمكن مشجعو الهلال وعشاق الكرة من متابعة أحداث المباراة مباشرة عبر تردد قناة SSC HD 1، وبفضل هذا التغطية الشاملة، سيكون بإمكان الجميع الاستمتاع بمشاهدة المباراة بجودة عالية وبأفضل طريقة ممكنة.

تردد قناة SSC1 HD على عرب سات تردد قناة SSC1 HD على نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. مشفرة التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

من هو معلق مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي 2024 ؟

ستتاح لمشاهدي مباراة الهلال والحزم العديد من الخيارات للاستمتاع بتعليق المباراة عبر قنوات SSC، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر تنوعًا واستمتاعًا. ستكون هناك خيارات مختلفة للمعلقين المحترفين الذين سيقدمون التعليق على المباراة بشكل مميز وجذاب.

إذا اخترت مشاهدة المباراة عبر القناة المفتوحة SSC، ستتاح لك فرصة الاستمتاع بتعليق المعلق عبدالعزيز الزيد، الذي سيقدم تعليقًا حيًا ومميزًا يضفي مزيدًا من المتعة على مشاهدة المباراة.

أما إذا كنت تتطلع إلى جودة صورة عالية وتجربة مشاهدة مميزة، يمكنك الاشتراك في قناة SSC1 HD. من خلال هذه القناة، ستتاح لك خيارات متعددة للتعليق، حيث يمكنك اختيار المعلق الذي يناسب ذوقك من بين مجموعة من المعلقين المحترفين. ستكون هذه الخيارات متاحة لك لضمان أن تحصل على تجربة مشاهدة تلبي توقعاتك وتفضيلاتك الشخصية.

توفير هذه الخيارات المتعددة للتعليق على المباراة يسهم في جعل تجربة المشاهدة أكثر تنوعًا وتشويقًا، مما يتيح للمشاهدين اختيار ما يناسبهم وما يضيف لمتعتهم خلال مشاهدة المباراة.

تشكيل الهلال اليوم

حراسة المرمى ياسين بونو. رباعي الدفاع محمد البريك - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد. ثلاثي الوسط محمد كنو - عبد الإله المالكي - روبن نيفيش. مثلث الهجوم ميشيل ديلجادو - مالكوم - ألكسندر متروفيتش.

الهلال يلتقي الحزم في مباراة القمة والقاع بالدوري السعودي

يشهد ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية اليوم، السبت، مباراة مثيرة ومنتظرة بين فريق الحزم وفريق الهلال ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، المعروف أيضًا بـ "دوري روشن". يعتبر هذا اللقاء من بين أبرز المباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك بسبب أهميته الكبيرة لكلا الفريقين وللجماهير.

بالنظر إلى الوضع الحالي في جدول ترتيب الدوري، يأتي فريق الهلال في مركز الصدارة بفارق نقطة واحدة عن منافسه النصر الذي يحتل المركز الثاني. وللهلال هدف واحد وهو الفوز للابتعاد بشكل أكبر في الصدارة والمحافظة على تفوقه في الدوري.

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الهلال قدم موسمًا مميزًا حتى الآن، حيث لم يتلقَ أي هزيمة في المسابقة، وحقق 11 انتصارًا من أصل 13 مباراة لعبها. يعزز هجوم الفريق بقيادة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي انضم إلى صفوف الهلال هذا الموسم وأثبت قيمته بتسجيل الأهداف بشكل منتظم.

من جهة أخرى، يمر فريق الحزم بفترة صعبة هذا الموسم، حيث يعاني من سوء الأداء والنتائج المخيبة للآمال. يحتل الحزم المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط فقط. تصاعدت الضغوط على الفريق والجهاز الفني، وهم بحاجة ماسة إلى تحقيق نتائج إيجابية لتحسين وضعهم في الدوري.

للحزم، هذا اللقاء يمثل فرصة للخروج من قاع جدول الترتيب ولرفع معنويات اللاعبين والجماهير. يعلمون جيدًا صعوبة مباراة اليوم أمام الهلال، ولكنهم يطمحون في تقديم أداء جيد والمنافسة بشكل جدي للفوز.

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من المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من قبل جماهير الفريقين، حيث ستعم الحماسة الملعب وسيكون للجماهير دور كبير في دعم فرقهم ورفع معنويات اللاعبين.

المباراة ستكون منقولة على القنوات الرياضية السعودية SSC، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة اللقاء مباشرة من خلال التلفاز. وستكون هناك خيارات متعددة للتعليق على المباراة، حيث سيقدم المعلق عبدالعزيز الزيد التعليق على القناة المفتوحة، بينما ستتاح لمشتركي قناة SSC1 HD الاختيار بين عدة معلقين، بما في ذلك عيسى الحربين وخالد المديفر.

إن هذا اللقاء يعد واحدًا من أبرز المحطات في موسم الدوري السعودي للمحترفين، ومن المتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة والتنافس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب. ستكون لهذه المباراة تأثير كبير على مسار المسابقة هذا الموسم، وسيكون لها تأثير على حظوظ الفرق في المنافسة على اللقب.

تشكيل الهلال أمام الحزم في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال تشكيل فريقه لمواجهة الحزم، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت ببطولة الدوري السعودي.

ويلتقي الهلال مع الحزم، في إطار منافسات الجولة الـ 14 من عمر بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".