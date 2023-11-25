غدا.. رئيس الوزراء يفتتح معرض نبيو للذهب في نسخته الثالثة

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة التي تقام في الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجارى بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وبحسب بيان، تشارك شركة ماستر جولد ايجيبت، بجناح لديه تشكيلة من المجوهرات والمشغولات الذهبية الذكية ويضم مجموعة من أحدث موديلات العالمية التى تناسب إطلالة عام 2024.

وقال أحمد صابر رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جولد ايجيبت، إن جناح الشركة يضم تشكيلة رائعة من الأطقم والمشغولات الذهبية التى تضاهى أحدث المودلات العالمية، وتناسب كافة الأذواق المحلية والعربية هذا العام.

وتابع أحمد صابر، لدينا نخبة من المبدعين في تصميم الحلى والفنيين والعمال المهرة نشكرهم على كل ما يقدمونه لتتصدر علامة ماستر جولد التجارية رغبات وأذواق المستهلكين، كما نمتلك أحدث تكنولوجيات التصنيع التي تجعل للمنتج المصري رونق وبريق ينافس بقوة أكبر البراندات العالمية.

وقال مصطفى صابر، العضو المنتدب لشركة ماستر جولد ايجيبت؛ إنه بجانب سعينا الجاد لتلبية متطلبات السوق من المشغولات الذهبية عيار 18، فأن منتجاتنا تتمتع بنفس جودة مثيلاتها الإيطالية.

وتابع مصطفى صابر؛ يقدم جناح ماستر جولد ايجيبت هذا العام تشكيلة رائعة من المشغولات الذهبية عيار 21، والتي تنافس المنتج الإيطالي في الجودة والبريق، بسعر تنافسي وأجرة تصنيع تقل عن النصف.

وأوضح مصطفى صابر، أن مفاجأة ماستر جولد لرواد المعرض هذا العام تتمثل فى تصنيع وعرض مشغولات ذهبية ونظارات ذكية مطعمة بالذهب تقدم بديل لسماعات الإيربودس، وتعمل عن طريق الموبايل.

وأضاف العضو المنتدب، نظرا للإقبال من جمهور المعرض وزائريه خصصت ماستر جولد ايجيبت قسمًا خاصًا لسبائك الذهب الخالص عيار 24 وجنيهات الذهب المغلفة بكافة الأشكال والأحجام بأسعار مصنعية تنافسية وعروض خاصة على الكاش باك.



وتتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير لكل شركاء النجاح من تجار وفنيين مهرة بمنظومة الإنتاج لحرصهم الدائم على تقديم منتجات تحظى بقيمة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعالمية.