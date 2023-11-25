بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت اليوم

منافسة أفريقية بين AL AHLY VS MEDEAMA اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، ويواصل النادي الأهلي المصري حملته الشرفية في دوري أبطال إفريقيا، حيث يستعد لبداية مشواره في دور المجموعات بمواجهة فريق ميدياما الغاني على استاد السلام. وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته قرارات إقامة المباراة في استاد السلام بدلًا من استاد القاهرة، إلا أن مارسيل كولر، مدرب الأهلي، أكد أن فريقه سيبذل كل جهده لتحقيق النقاط الثلاث في هذه المواجهة.

يعتبر فريق ميدياما الغاني واحدًا من الفرق الواعدة والمغمورة في البطولة في الوقت نفسه. وقد أشار كولر إلى صعوبة جمع المعلومات عن هذا الفريق، مما يضيف تحديًا إضافيًا للمواجهة. يتطلع الفريق المصري إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة للمحافظة على مكانته كبطل حالي للبطولة.

من جانب آخر، يواجه الأهلي تحديات إضافية بسبب غياب مهاجمه البارز أنتوني موديست بسبب الإصابة. وعلى الرغم من أهمية موديست للفريق، إلا أن الإعلان عن جاهزية لاعب آخر مثل محمود عبد المنعم "كهربا" يمكن أن يعوض هذا الغياب ويقدم خيارًا قويًا في خط الهجوم.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم يأتي بعد موسم ناجح حقق فيه الفريق اللقب، وبالتالي فإن هناك ضغطًا كبيرًا على اللاعبين والجهاز الفني لتكرار هذا الإنجاز الكبير. يعتبر الأهلي أحد أندية القمة في القارة الإفريقية، وله تاريخ حافل بالبطولات، وهذا يزيد من التوقعات والضغط على أكتاف الفريق.

على الجانب التكتيكي، سيكون من الضروري أن يتمكن الأهلي من فهم أسلوب لعب ميدياما وتحليل نقاط قوتهم وضعفهم. من الممكن أن يكون التخطيط الجيد لهذه المباراة هو المفتاح للفوز، خاصةً في ظل عدم وجود الكثير من المعلومات المتاحة عن الفريق الغاني.

بشكل عام، يبدو أن الأهلي مستعدًا لمواجهة التحديات والمضي قدمًا في مشوار دوري أبطال إفريقيا. إذا استطاع الفريق الحفاظ على تركيزه وأداء مستوى جيد في المباريات القادمة، فإنه قد يكون لديه فرصة حقيقية للدفاع عن لقبه وتحقيق المزيد من النجاح في هذه البطولة الرياضية الهامة.

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ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا ٢٠٢٤ ؟

لمحبي كرة القدم في مصر، يُعتبر تلفزيون الأرضي وقناة تايم سبورتس الوسيلة الوحيدة لمتابعة مباراة الأهلي وميدياما بشكل مجاني. حيث من المقرر أن تقوم هذه القناة ببث المباراة الهامة بين الفريقين على القناة الأرضية، مما يتيح لجميع المشجعين في مصر فرصة فريدة لمتابعة المباراة المثيرة من دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية.

قناة تايم سبورتس هي واحدة من المحطات الرياضية الرائدة في مصر، وهي تقدم تغطية شاملة لأحداث الرياضة المحلية والدولية. يمكن للمشاهدين الوصول إلى القناة الأرضية بسهولة عبر أجهزة التلفزيون العادية دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة أو أجهزة فك تشفير مكلفة.

من الجدير بالذكر أن هذه المباراة تعد حدثًا رياضيًا كبيرًا ومن المتوقع أن يجتمع ملايين المشجعين في مصر لمتابعتها ومشاركة في فرحة الدعم للفريق المصري. سيكون لديهم الفرصة للتواصل مع أصدقائهم وأحبائهم والاستمتاع بالمباراة سويًا داخل منازلهم دون أي تكلفة إضافية.

بهذه الطريقة، يمكن للجميع الاستمتاع بالعرض الرياضي الكبير وتشجيع الفريق المصري في مباراته الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا دون عقبات مالية، مما يعزز من تواصل المجتمع الرياضي ويعكس حب الشعب المصري لكرة القدم.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي وتوصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة اضغط توليف تلقائي واختر بحث رقمي وسجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

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تردد قناة بين سبورت 6 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

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تشكيل الأهلي ضد ميدياما

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم الدبيس. خط الوسط أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية. خط الهجوم حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2024

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وميدياما يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، على استاد السلام في مصر. ومن المتوقع أن تبدأ المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ما يعادل العاشرة مساءً بتوقيت السعودية. سيكون هذا اللقاء مناسبة رياضية مهمة تجمع بين الفريقين، حيث يتطلع الجماهير بشغف لمتابعة هذا الصراع الرياضي الرائع على أرض الملعب.

الأهلي يسعي لترسيخ قواعده في إفريقيا

منذ انطلاق الموسم الحالي، يواجه النادي الأهلي المصري تحديات كبيرة في مسابقات دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يحقق أي انتصار حتى الآن، مما أدى إلى فقدانه لبطولتين هامتين. بدأ الموسم بخسارة مذلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مما أدى إلى فقدانه للقب الأول في كأس السوبر الأفريقي. ثم جاءت بطولة الدوري الأفريقي لتؤكد هذه الظاهرة السلبية، حيث تعادل الأهلي في ثلاث مباريات وخسر واحدة، مما أدى إلى خروجه من المربع الذهبي وفقدان اللقب الثاني.

تعتبر هذه النتائج مخيبة للآمال بالنسبة للأهلي ومشجعيه الذين كانوا يأملون في الاستمرار في التفوق على الساحة الإفريقية. إلا أن الفريق ما زال يملك الكثير من الجودة والإمكانيات، ومواجهة ميدياما تمثل فرصة جديدة لاستعادة نغمة الانتصارات الأفريقية والدفاع عن اللقب الذي حققه في النسخة السابقة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تحت قيادة المدرب مارسيل كولر، يتطلع الأهلي إلى استمرار سلسلة اللاهزيمة في دوري أبطال إفريقيا. تلك السلسلة بدأت منذ 17 مارس الماضي، وقد امتدت لتشمل 10 مباريات متتالية. خلال هذه الفترة، حقق الأهلي الفوز في 8 مباريات وتعادل في مبارتين فقط. يعتبر هذا الأداء القوي إشارة إيجابية ودليل على قدرة الفريق على التعامل مع التحديات والضغوط في البطولات القارية.

من الجدير بالذكر أن آخر هزيمة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا كانت أمام صنداونز بنتيجة (5-2) في دور المجموعات للنسخة الماضية من البطولة. منذ ذلك الحين، استطاع الفريق الأحمر تحقيق نتائج إيجابية والعمل على تحسين أدائه في البطولة.

باختصار، يتطلع النادي الأهلي إلى استعادة توهجه والمنافسة بقوة في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة ميدياما تمثل فرصة للانطلاق من جديد وتحقيق الانتصارات التي يتطلع إليها جمهوره ومشجعيه الوفيين.