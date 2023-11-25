كورة لايف الآن ( 3 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما اليوم في دوري أبطال إفريقيا ‘‘ الشوط الثاني ‘‘ | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

المارد الأحمر في إفريقيا Al Ahly VS Medeamaاليوم، وبدأ النادي الأهلي رحلته في دوري أبطال إفريقيا بتأهل مثير بعد تجاوزه عقبة فريق سان جورج الإثيوبي بنتيجة مذهلة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. واليوم، يستعد الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني في افتتاحية دور المجموعات على أرضه في إستاد القاهرة الدولي.

الاهلي يسجل الثالث برأسية صلاح محسن

جوووووووووووووووول صلاح محسن يُسجل الهدف الثالث للأهلي بعد تلقيه عرضية رائعة من أفشة يستقبلها برأسية داخل الشباك.

الشحات يسجل الثاني للمارد الأحمر

جوووووووووووووووووووول حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي بعد متابعته لتسديدة كهربا ليضعها داخل الشباك.

الأهلي يسجل الهدف الاول عن طريق كهربا

د 62: أووووووه فرصة خطيرة لصالح الأهلي عن طريق كريم الدبيس بعد تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فيلكس كيي وحولها إلى ركلة ركنية.

د 66: جووووووووووول كهربا يُسجل الهدف الأول للأهلي بعد تصويبة صاروخية من إمام عاشور استقبلها كهربا برأسية داخل الشباك.

الأهلي يتعادل مع ميدياما سلبياً في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام فريق ميدياما الغاني بالتعادل السلبي في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على استاد السلام، وذلك في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. يُذكر أن الأهلي يدافع عن لقبه كبطل للنسخة السابقة من هذه البطولة.

شهد الربع الثاني من المباراة سيطرة واضحة من جانب الفريق الأحمر، حيث تكوّنت العديد من الفرص الضائعة لصالح الأهلي في محاولة للتسجيل الأولى. في الدقيقة 19، قام حسين الشحات بتسديد كرة قوية إلى المرمى، ولكن الكرة ارتفعت فوق العارضة.

ثم حاول الشحات مرة أخرى بعد تمريرة من كريم فؤاد في الدقيقة 23، لكنه أخفق في التسجيل بتسديدة سهلة وسددها في حضن الحارس بدلاً من تمريرها.

وفي الدقيقة 25، تصاعدت محاولات الأهلي للتسجيل، لكن الدفاع الغاني تصدى لتسديدة حسين الشحات وأبعد الكرة عن خط المرمى.

وفي الدقيقة 27، قام الشحات بتسديدة أخرى تصدى لها الحارس مرتين على التوالي، ولم يتمكن الأهلي من هز شباك ميدياما حتى الآن.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

بث "بوابة الفجر" مباراة الأهلي وميدياما مباشرة اليوم السبت، الموافق 25 نوفمبر 2023، والتي تجري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024. ستقام هذه المباراة على أرضية استاد "السلام".

تبدأ مباراة الأهلي وميدياما اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الأهلي يتنافس في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق قوية أخرى هي شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني. يطمح الفريق المصري الكبير إلى تحقيق بداية قوية في مشواره نحو اللقب الثاني عشر في تاريخه في دوري الأبطال.

في مواجهته مع ميدياما، يعتبر الأهلي المرشح القوي، خاصةً على أرضه. يسعى الفريق إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في هذه المرحلة المهمة من البطولة. يعكس الأهلي تقاليده الغنية في عالم كرة القدم الأفريقية وتاريخه الذي يزخر بالإنجازات.

ميدياما، بطل غانا، سيكون منافسًا قويًا ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه. تتوقع المواجهة تبادلًا قويًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما للسيطرة على وسط الميدان وخلق فرص هجومية خطيرة.

في ظل الرغبة الشديدة في الفوز باللقب، يعتبر الأهلي لاعبيه الخبراء والمواهب الشابة كأوراق حاسمة في هذه الرحلة القارية. كما يعتمد الفريق على تكتيكات مدربه وتنظيمه الدفاعي والهجومي لتحقيق النجاح.

المشجعون يمثلون جزءًا مهمًا من رحلة الفريق، حيث يتوقع أن يكونوا عنصر داعم حاسمًا في الملعب. يسعى جمهور الأهلي إلى تقديم الدعم الكامل لفريقهم، مما يضيف جوًا من الحماس والتحفيز للاعبين.

بهذه البداية الواعدة، يأمل الأهلي في تحقيق الانتصارات المتتالية وتحقيق التأهل إلى المراحل الأخيرة من البطولة. سيظل على الفريق العمل بجدية وتفانٍ لتحقيق الأهداف المسطرة أمامه، مع الاستفادة من الخبرة والإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها.

تتوقع الجماهير بشغف مجريات اللقاء وتطلع إلى رؤية أداء فريقها المحلي المفضل يتألق على الساحة الأفريقية، وربما يكون هذا الموسم هو الموسم الذي يرتقي فيه الأهلي بتاريخه الرياضي بمزيد من الإنجازات والتتويجات.

بث مباشر مباراة الاهلي وميدياما لايف

ما هو موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 ؟

النادي الأهلي يتطلع إلى افتتاح قوي في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 عندما يواجه فريق ميدياما الغاني في ملعب القاهرة الدولي. تحديد موعد المباراة في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة يعكس الترقب الكبير حول هذا اللقاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وميدياما | من هنــــا

مع إدراك الأهلي لأهمية النقاط في مرحلة المجموعات، يسعى الفريق لتحقيق الفوز والابتعاد في صدارة المجموعة الرابعة. يأتي هذا بعد انتهاء لقاء بين شباب بلوزداد ويانج أفريكانز بفوز الجزائريين 3-0، مما يضعهم في الصدارة مؤقتًا.

سيكون استاد القاهرة الدولي شاهدًا على تنافس محموم بين الفريقين، والتحفيز الكبير لدى الأهلي لتحقيق الفوز أمام جماهيره. يتصدر النادي المصري المجموعة مع باقي الفرق القوية، وهو ما يعزز طموحه في التأهل للمراحل الأخيرة من البطولة.

من المتوقع أن يقدم الأهلي أداءً قويًا بدعم من جماهيره، ويعتبر هذا اللقاء فرصة للتأكيد على تفوقه في المنافسة الأفريقية. مع انطلاقة المباريات في المرحلة الحالية، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر لرؤية أداء الأهلي واستمراره في مشواره نحو اللقب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد ميدياما اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تترقب جماهير القلعة الحمراء بشغف مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر في إطار دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، وتبحث عن القنوات التي ستقوم بنقل المباراة المرتقبة. أعلنت قناة On Time Sports عن خبر سار لعشاق الكرة المصرية، حيث أكدت أن بث مباشر لجميع مباريات الفرق المصرية في البطولات الإفريقية سيكون متاحًا عبر ترددها الأرضي، وذلك خاصةً في حال كان الأهلي هو الفريق المستضيف للمباراة.

وفي هذا السياق، ستكون بث مباشر مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني متاحة للمشاهدين داخل حدود جمهورية مصر العربية عبر تردد قناة On Time Sports المفتوحة. يأتي هذا الإعلان كخطوة إيجابية لتمكين الجماهير من متابعة تفاصيل المباراة ودعم الفريق في رحلته نحو النجاح في البطولة الأممية.

بناءً على ذلك، يمكن للمشجعين الاستعداد لاستقبال الحدث الرياضي المثير ومتابعة مغامرات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا من خلال الاستماع إلى التحليق الكروي الحماسي الذي سيتم نقله عبر قناة On Time Sports.

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات تنزيل اون تايم سبورت الارضية المفتوحة تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات. 1- من ريموت التحكم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

2- اختيار قائمة القنوات.

3- اختر توليف إعداد القناة.

4- ثم اضغط توليف تلقائي.

5- اختر بحث رقمي.

6- الانتظار حتى تمام التحميل.

7- اضغط على تم لتنزيل قناة أون تايم سبورت الارضية.

8- ثم قم باختيار قناة أون تايم سبورت on time sport.

مع اقتراب موعد مباراة الأهلي وميدياما في إطار دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، يسعى عشاق كرة القدم خارج حدود مصر إلى معرفة القنوات الناقلة لهذه المواجهة المثيرة. يُعلن أن قناة beIN Sports 6 ستكون المسؤولة عن بث المباراة مباشرة، وذلك لجماهير بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

إليك تردد قناة beIN Sports 6 للمشاهدين خارج مصر، حيث ستكون البطاقة الرياضية هي المصدر الأمثل لتتبع تفاصيل المباراة والاستمتاع بالتحليق الكروي المثير:

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

مع توفير هذا التردد، يمكن للجماهير الغير مصرية الاستعداد لمتابعة الحدث الرياضي عبر شاشاتهم ومشاركة الأهلي في رحلته بحثًا عن النجاح في هذا الدور الحاسم من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حكم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد فيه تعيين الحكم المالي بوبو تراوري لإدارة مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. يأتي هذا الإعلان لتحديد الطاقم التحكيمي الذي سيشرف على سير اللقاء الهام.

يشارك في الطاقم التحكيمي كل من موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثان، وسوري إبراهيما كيتا كحكم رابع. يُعتبر هذا الاختيار دليلًا على الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها هؤلاء الحكام، والتي تضمن سير المباراة بشكل عادل وفي إطار قوانين اللعبة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وميدياما | من هنــــا

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الجادة لإنجاح المباراة وضمان تقديم أداء رياضيًا عالي المستوى. تتطلع الجماهير إلى مشاهدة اللقاء وتأمل في أن يكون هذا الطاقم التحكيمي القادر على تحقيق التوازن والعدالة في فهم وتطبيق قوانين اللعبة.

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم الدبيس. خط الوسط أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية. خط الهجوم حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

الأهلى يبدأ مشوار رحلة الدفاع عن لقب إفريقيا أمام ميدياما

1. قررت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الأفريقي تكليف الحكم المالي بوبو تراوري بإدارة مباراة الأهلي وميدياما الغاني، ويشارك في الطاقم التحكيمي مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، بينما سيكون سوري إبراهيما كيتا حكمًا رابعًا للمباراة.

2. انطلق الأهلي في مشواره بدوري أبطال إفريقيا الحالي بتخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي، حيث فاز ذهابًا بثلاثية نظيفة وإيابًا برباعية دون رد.

3. ميدياما الغاني خاض مباريات الدور التمهيدي للبطولة، حيث تجاوز عقبة ريموستارس النيجيري ذهابًا بهدف نظيف وفاز بركلات الترجيح إيابًا، ثم واجه حوريا الغيني في دور الـ32 وصعد لدور المجموعات بفوز ذهابًا وخسارة إيابًا.

4. الأهلي سبق له مواجهة شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، بينما لم يلتقِ مع ميدياما من قبل.

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي امام ميدياما

5. تعتبر مباراة الليلة الصدام السابع عشر للأهلي أمام الأندية الغانية، حيث حقق 6 انتصارات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 5 مباريات.

6. تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، خاض الأهلي 72 مباراة، فاز في 49 لقاءً، وتعادل في 16 مباراة، وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 131 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفًا، وحقق مع الفريق خمس بطولات، منها السوبر المحلي مرتين، وكأس مصر مرة، ودوري أبطال إفريقيا مرة، والدوري الممتاز مرة.

7. تكون القيمة التسويقية للأهلي 30.50 مليون يورو، في حين تصل قيمة ميدياما الغاني إلى 200 ألف إسترليني.

8. يمكن للمشجعين متابعة جميع مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

9. أجريت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بمدينة جوهانسبرج، حيث وقع الأهلي في المجموعة الرابعة إلى جانب شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

10.في آخر ظهور له، تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.