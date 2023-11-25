بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والشباب يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

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بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والشباب يلا شوت اليوم في الدوري السعودي،بث مباشر مباراة الأهلي والشباب، اليوم السبت الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام 2023، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الأمير عبد الله الفيصل» معقل الراقي.

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، نظيره فريق الشباب، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2023/2024، وتقرر أن يحتضن ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة أحداث مباراة الأهلي ضد الشباب اليوم.

فيما تحدد موعد مباراة الأهلي والشباب اليوم في الدوري السعودي 2023/2024، ليطلق الحكم صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والشباب | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والشباب | من هنــــا

تشكيل الأهلي ضد الشباب

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روجر إيبانيز – بسام الحريجي – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – جابري فيجا.

خط الهجوم: ألان ماكسيمان – فراس البريكان – رياض محرز.

تشكيل الشباب ضد الأهلي

حراسة المرمى: كيم سيونج.

الدفاع: الصقور- سانتوس- رومان سايس- حمد اليامي.

الوسط: كويلار- حسين القحطاني- إيفر بانيجا.

الهجوم: فهد المولد- كارلوس جونيور- يانيك كاراسكو.

موعد مباراة الأهلي والشباب

تبدأ المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة مباراة الأهلي والشباب

ستذاع المباراة على قناة SSC EXTRA 1 HD / SD السعودية.

معلق مباراة الأهلي والشباب

وسيقوم كل من مدحت شلبي وفهد العتيبي وعبد العزيز السبر بالتعليق على أحداث المباراة.

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