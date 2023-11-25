بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والشباب يلا شوت اليوم في دوري روشن

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والشباب يلا شوت اليوم في دوري روشن

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والشباب

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والشباب يلا شوت اليوم في دوري روشن تتجه أنظار متابعي دوري روشن إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشباب اليوم في الدوري السعودي 2023/2024 والتشكيل، وذلك في القمة المنتظرة خلال هذه الجولة بين كلًا من أهلي جدة والشباب السعودي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والشباب يلا شوت اليوم في دوري روشن

صحيح أن "ليوث الرياض" تراجع مستواهم في بداية هذا الموسم، لكن الأمور تحسنت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، إلا أن لغطًا كبيرًا يُثار حول مستقبل المدرب ماتياس يايسله بعد نتائج مخيبة للآمال خلال الفترة الماضية.

يدخل فريق الأهلي مباراة الشباب، وهو في جعبته 26 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك من 13 مباراة خاضهم «الراقي» في المسابقة حتى الآن.

بينما يحتل فريق الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدروي السعودي هذا الموسم، برصيد 15 نقطة فقط جمعهم «الليث الأبيض» من 13 مباراة في المسابقة حتى الآن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والشباب | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والشباب | من هنــــا

ومن المرتقب أن، تذاع مباراة الأهلي والشباب على  قناة ssc  السعودية. وفق ما هو مرتقب. ويقوم بالتعليق عليها كل من مدحت شلبي، وفهد العتيبي، والمعلق عبد العزيز السبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشباب اليوم في دوري روشن

وفيما يخص القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والشباب اليوم في الدوري السعودي 2023/2024، فإن قناة الرياضية السعودية SSC تمتلك حق نقل بث مباشر جميع مباريات دوري روشن مجانًا للجماهير داخل المملكة فقط، ولكن باشتراك سنوى أو شهري مدفوع لباقي المتابعين في نطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، وبالتالي فإن مشاهدة مباراة الأهلي ضد الشباب مباشر اليوم ستكون عبر تردد قناة SSC 1 الموضح في هذا الجدول.

تردد قناة SSC 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

تشكيل أهلي جدة ضد الشباب

ينتظر أن يكون تشكيل الأهلي اليوم، لمواجهة الشباب ضمن منافسات دوري روشن 2023/2024، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: عبدالله العمار- روجر إيبانيز- عبدالباسط هندي - بسام الحريجي.
خط الوسط: فرانك كيسييه - محمد المجحد - جابري فيجا.
خط الهجوم: ألان سانت ماكسيمان - روبرتو فيرمينو- رياض محرز.

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