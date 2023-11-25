كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما ( يلا شوت ) اليوم في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر اليوم يلا شوت

منافسة القارة السوداء Al Ahly VS Medeama اليوم، بث مباشر مباراة الاهلي ضد ميدياما تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر اليوم يلا شوت، والأهلي يستعد لمواجهة نادي ميدياما الغاني في إفتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وقد أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي تعيين الحكم المالي بوبو تراوري لإدارة المباراة، بمساعدة موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، وسوري إبراهيما كيتا كحكم رابع.

مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر اليوم يلا شوت

بتاريخ 25 نوفمبر 2023، ستقدم مجلة "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي وفريق ميدياما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023-2024. هذه المباراة ستُلعب على أرضية استاد "السلام".

ستبدأ المباراة بين الأهلي وميدياما في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. تعتبر هذه المباراة من اللقاءات المهمة في إطار البطولة القارية ومن المتوقع أن يكون هناك اهتمام كبير بها من قبل عشاق كرة القدم.

الأهلي دخل دور المجموعات بعد تخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي بفوز ساحق 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. في المقابل، ميدياما الغاني تأهل للدور الحالي بعد تجاوزه لريموستارس النيجيري في التصفيات بركلات الترجيح.

تأتي المباراة في سياق استمرار حملة الأهلي للدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الفريق الغاني الواعد. وعلى الرغم من عدم وجود معلومات كافية عن ميدياما، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن استعداد الفريق للتحدي وتحقيق الانتصار.

الأهلي يدخل المباراة دون خدمات مهاجمه أنتوني موديست بسبب الإصابة، ومع ذلك، يعتبر كهربا جاهزًا للمشاركة في اللقاء.

التاريخ الرياضي بين الأهلي والأندية الغانية يعود إلى 16 مباراة سابقة، حيث حقق الأهلي الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 5، وخسر 5 مرات.

تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، خاض الأهلي 72 مباراة، فاز في 49 لقاءً وتعادل في 16، وتلقى 7 هزائم. وحقق الأهلي خمس بطولات تحت قيادته، منها السوبر المحلي، كأس مصر، دوري أبطال إفريقيا، والدوري الممتاز.

فيما سيكون اللقاء بمثابة الصدام السابع عشر للأهلي مع الأندية الغانية، في سعي الفريق الأحمر لتحقيق الانطلاقة القوية نحو تحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخه.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد ميدياما تويتر

ما هو موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا ؟

تقام المباراة المرتقبة بين الأهلي وميدياما على أرض ملعب القاهرة الدولي يوم السبت القادم الموافق 25 نوفمبر 2023. هذه المواجهة تأتي ضمن إطار دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعد الجولة الافتتاحية لهذا الدور المثير.

موعد انطلاق المباراة مقرر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي. يتطلع الفريق الأحمر إلى تحقيق انطلاقة قوية في مشواره بدور المجموعات للدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تحمل المباراة أهمية خاصة للأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي يسعى للتأكيد على تفوق فريقه وتحقيق النقاط الثلاث في أولى مواجهاته بالدوري. يأتي هذا بعد أن نجح الأهلي في التتويج باللقب الموسم الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

بالنظر إلى مكانة هذه المواجهة والطموح الكبير لدى الفريقين، يعد انطلاق الأهلي في دور المجموعات فرصة حيوية لتحقيق بداية مثالية وتحديد مساره في رحلة الدفاع عن اللقب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا ٢٠٢٤

ستتاح للجماهير المصرية فرصة مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بشكل مجاني من خلال وسيلة واحدة داخل الحدود المصرية، وهي التلفزيون الأرضي. ستقوم قناة تايم سبورتس ببث المباراة على قناتها الأرضية، مما يتيح للمشاهدين في مصر متابعة الحدث مجانًا.

يمكن للمشاهدين داخل مصر الوصول إلى القناة الأرضية بسهولة للاستمتاع بالمباراة ومتابعة أحداثها. ويرتبط هذا الخيار بالقناعة بالتلفزيون الأرضي كوسيلة متاحة للعديد من الجماهير.

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات تنزيل اون تايم سبورت الارضية المفتوحة تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات. 1- من ريموت التحكم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

2- اختيار قائمة القنوات.

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4- ثم اضغط توليف تلقائي.

5- اختر بحث رقمي.

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7- اضغط على تم لتنزيل قناة أون تايم سبورت الارضية.

8- ثم قم باختيار قناة أون تايم سبورت on time sport.

ومع ذلك، يجدر بالذكر أن عادةً ما تكون مباريات دوري أبطال إفريقيا، خاصةً من دور المجموعات وما بعد ذلك، حصرية لشبكة "بي إن سبورتس" المشفرة. ومن المتوقع أن يتم بث المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 6" التي تُخصص لنقل أحداث دوري الأبطال.

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

ما هي خطة مباراة ميدياما الغانى التي يعتمد عليها الأهلي ؟

يستعد الفريق الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لخوض مباراته الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه فريق ميدياما الغاني في ملعب السلام. قبل التحرك إلى الملعب، يعتزم الجهاز الفني عقد محاضرة ختامية للاعبي الفريق.

من المتوقع أن تتناول المحاضرة العديد من الجوانب التكتيكية والفنية التي يجب أن يتبعها اللاعبون في المباراة. سيتم التأكيد في المحاضرة على المهام المحددة لكل لاعب ودوره في إطار الخطة التكتيكية الموضوعة من قبل الجهاز الفني.

يهدف الأهلي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة وحصد النقاط الثلاث في بداية مشواره في دور المجموعات. يعتبر هذا اللقاء هامًا جدًا في سعي الفريق للتأهل إلى المراحل الأخرى من البطولة القارية.

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم الدبيس. خط الوسط أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية. خط الهجوم حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في إحراز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وميدياما | من هنــــا

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يسعي لحسم أول ثلاث نقاط أمام ميدياما

يستعد النادي الأهلي لبدء حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بمواجهة ميدياما على ملعب السلام بالقاهرة، في المباراة الثانية للمجموعة الرابعة D التي تضم شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

وأقيمت المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة يوم الجمعة 24 نوفمبر حين فاز فريق شباب بلوزداد الجزائري على يانغ أفريكانز التنزاني بنتيجة 3-0 على ملعب 5 جويلية 1962.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وميدياما | من هنــــا

يطمح الفريق الأهلاوي بقيادة مدربه مارسيل كولر إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط في مواجهته أمام ميدياما، وهو ما يهدف إلى تفادي تكرار تجربة الموسم الماضي، حيث فقد نقاطًا مهمة في الجولة الأخيرة ووقع في مأزق تأهل صعب. يسعى الأهلي إلى تجنب تلك السيناريوهات وتحسين موقفه في دوري أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى، يسعى فريق ميدياما بقيادة مدربه إيفانز أدوتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، مع التركيز على الحفاظ على نظافة شباكه. المدرب الغاني أعرب عن ثقته في قدرة فريقه على التأهل إلى ربع النهائي، مؤكدًا على عدم وجود أي عوائق تعيق تحقيق هذا الهدف.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعد تفوقه بمجموع 7-0 على سان جورج الإثيوبي في دور الـ32. من جهة أخرى، نجح ميدياما في التأهل على حساب حوريا الغيني بمجموع 4-3، بفوزه في مباراة الذهاب 3-1 وخسارته في الإياب 2-1.