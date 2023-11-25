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عاجل.. القاهرة الإخبارية: مصر تنجح في إنهاء أزمة تأخير تبادل المحتجزين في غزة

أخبار مصر
من عمليات إطلاق سراح
من عمليات إطلاق سراح الأسرى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقه اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، أمس الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

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