بعد جهود مصر.. احتفالات فلسطينية بالإفراج عن الأسرى

احتفل الفلسطينيون بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد اليوم الأول من عملية التبادل بين إسرائيل وحماس، يترقب الإسرائيليون والفلسطينيون، إطلاق الدفعة الثانية من المحتجزين والأسرى، وسط آمال بأن تخفف هذه الخطوة من هول الحرب.

وخرجت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، من سجن "عوفر" الإسرائيلي في مدينة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة.

جهود مصر

ونجحت مصر، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم، حسب فضائية "القاهرة الإخبارية".