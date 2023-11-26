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أسعار الدولار اليوم الأحد.. ومصدر: لا تعويم للجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت  أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات الاسبوع اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، في الوقت الذي كشف فيه الاعلامي خيري رمضان أنم صدر مسئول  أبلغه أن تعويم الجنيه أمر مستبعد خلال شهر ديسمبر، مؤكدا أن أن مصر سوف تتلقي تدفقات بالعملة الصعبة بقيمة 13 مليار دولار.

 

أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم:

سعر الدولار اليوم الأحد- البنك المركزي المصري

  • سعر الدولار اليوم.. 30.96 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأحد- البنك الأهلي المصري

  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأحد- بنك مصر

  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.75 جنيه للشراء.
  • .سعر الدولار اليوم الأحد- البنك التجاري الدولي
  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأحد - بنك الإسكندرية

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأحد- مصرف أبو ظبي الإسلامي

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأحد- بنك البركة الإسلامي

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأحد- بنك بلوم

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأحد- البنك العربي الدولي

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأحد- بنك فيصل الإسلامي

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأحد - بنك قناة السويس

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الأحد- مصرف المتحد

  • سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.
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