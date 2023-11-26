جلسة تصوير قبل مران الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جلسة تصوير بالزي الرسمي الذي سيرتديه في رحلته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام بالمملكة العربية السعودية.

جلسة تصوير قبل مران الأهلي

وقبل انطلاق المران الجماعي لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خضع اللاعبون لجلسة التصوير بالزي الرسمي.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة المقبلة.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح فريقه راحة سلبية من التدريبات الجماعية عقب مباراة الأمس أمام ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب ضيق الوقت مع مباراة سموحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة بعد غدٍ الثلاثاء على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

