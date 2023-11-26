استبعاد الثنائي.. الأهلي يحدد موعد إرسال قائمته في مونديال الأندية

تستعد إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، لإرسال القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، المشاركة في بطولة كأس العام للأندية، للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكان الأهلي قد أرسل القائمة المبدئية خلال الفترة الماضية، وضمت جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.



ومن المتوقع أن يتم إرسال القائمة النهائية والمختصرة يوم الاثنين من الاسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تضم ٢٣ لاعب فقط من القائمة الأولية التي تم إرسالها سابقًا حسب لائحة الفيفا.

وعلم "الفجر الرياضي"، أن المغربي رضا سليم سيكون خارج القائمة النهائية بسبب الإصابة التي تسببت في غيابه عن الملاعب خلال الفترة الماضية، ويحتاج لشهرين من الآن على الأقل حتى يعود مجددًا للمشاركة في المباريات.



كما استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، على استبعاد الحارس مصطفى مخلوف من قائمة المونديال النهائية، لأسباب فنية.



ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية ١٢ ديسمبر المقبل على الأراضي السعودية، بمشاركة أبطال القارات من بينهم الأهلي بصفته بطلا للقارة السمراء.