استبعاد الثنائي.. الأهلي يحدد موعد إرسال قائمته في مونديال الأندية

بوابة الفجر

تستعد إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، لإرسال القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، المشاركة في بطولة كأس العام للأندية، للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة.


وكان الأهلي قد أرسل القائمة المبدئية خلال الفترة الماضية، وضمت جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.


ومن المتوقع أن يتم إرسال القائمة النهائية والمختصرة يوم الاثنين من الاسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تضم ٢٣ لاعب فقط من القائمة الأولية التي تم إرسالها سابقًا حسب لائحة الفيفا.

txt

شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم المصري البورسعيدي

وعلم "الفجر الرياضي"، أن المغربي رضا سليم سيكون خارج القائمة النهائية بسبب الإصابة التي تسببت في غيابه عن الملاعب خلال الفترة الماضية، ويحتاج لشهرين من الآن على الأقل حتى يعود مجددًا للمشاركة في المباريات.


كما استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، على استبعاد الحارس مصطفى مخلوف من قائمة المونديال النهائية، لأسباب فنية.


ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية ١٢ ديسمبر المقبل على الأراضي السعودية، بمشاركة أبطال القارات من بينهم الأهلي بصفته بطلا للقارة السمراء.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

ملخص واهداف مباراة الأهلي وميدياما اليوم في دوري أبطال إفريقيا .. ثلاثية المارد الاحمر

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم 25-11-2023 في الدوري الإنجليزي

اهداف | ملخص الآن مباراة الاهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا.. المارد الاحمر ينتصر

( ملخص ) اهداف ونتيجة مباراة الأهلي وميدياما اليوم في دوري أبطال إفريقيا | المارد الاحمر يحقق الفوز الأول

ملخص (1 - 1 ) نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة الاهلي وميدياما اليوم 25-11-2023 في دوري أبطال أفريقيا

عاجل | "البنك المركزي" يسحب سيولة بقيمة 150 مليار جنيه من 23 بنكا

ملخص وأهداف مباراة الأهلي اليوم وميدياما في دوري أبطال إفريقيا