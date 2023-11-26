الآن (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم يلا شوت اليوم الشوط الثاني في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم يلا شوت في الكونفيدرالية الأفريقية

منافسة عربية أفريقية بصحبة Zamalek vs Abu salem اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم يلا شوت في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مباراة اليوم تعتبر اختبارًا في المتناول لنادي الزمالك، خصوصًا أن الفريق المنافس، أبو سليم، يفتقد للخبرة في المشاركة في المنافسات القارية، وهذا يجعل مهمته أمام الزمالك ولاعبيه أكثر تعقيدًا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم يلا شوت في الكونفيدرالية الأفريقية

مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي من المقرر أن تقام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تعد هذه المواعيد مهمة لعشاق كرة القدم الذين يرغبون في متابعة اللقاء المثير ومشاهدة أداء الفريقين في هذه المباراة المهمة في بطولة الكونفدرالية. سيكون لديهم الفرصة لمتابعة الحدث الرياضي عبر قنوات البث المباشر والتعليقات الممتعة للمعلقين الرياضيين المحترفين.

لقد واجه الزمالك تحديات كبيرة في الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، حيث خسر في مباراة الذهاب أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين مقابل لا شيء على أرض الملعب الخصمي. وبدا الأمور صعبة للغاية للفريق المصري.

لكن في مباراة الإياب، قام الزمالك برد فعل قوي ومذهل، حيث انتهت المباراة بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد سجل أهداف الفريق كل من يوسف إبراهيم أوباما وشيكابالا وأحمد زيزو وحمزة المثلوثي. هذا الانتصار الكبير ساهم بشكل كبير في تأهل الزمالك إلى دور المجموعات.

نادي أبو سليم الليبي، من ناحية أخرى، يتطلع إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على الزمالك في ملعب برج العرب. قبل دخوله إلى دور المجموعات، نجح أبو سليم في التأهل على حساب الأولمبي الباجي التونسي وكمبالا سيتي الأوغندي.

في الدور التمهيدي الأول، نجح أبو سليم في التفوق على الأولمبي الباجي بنتيجة هدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أما في الدور الثاني، فقد تفوق على كمبالا سيتي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. هذه النتائج تعكس طموح أبو سليم ورغبته في الوصول بأداء جيد إلى مراحل متقدمة في البطولة.

بالنظر إلى هذه العوامل، من المتوقع أن تكون مباراة اليوم تحديًا رياضيًا شيقًا، حيث يسعى الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق النجاح في البطولة، بينما يسعى أبو سليم لتحقيق إنجاز تاريخي وإثبات نفسه في الساحة القارية. ستكون المواجهة بالتأكيد مثيرة ومشوقة لمحبي كرة القدم.

مرت 15 دقيقة ويتعادل الزمالك سلبيا أمام أبوسليم الليبي المباراة التي تقام علي ستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد أبو سليم اليوم

تقديم مباراة الزمالك ضد أبو سليم

يتطلع الأبيض بقيادة معتمد جمال لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل البحث عن بداية قوية بدور المجموعات وحصد الثلاث نقاط، وكان الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين خلال الفترة الماضية لمباراة بطل ليبيا، وخاض الزمالك مباراتين وديتين أمام توت عنخ أمون والهلال الليبي لتجهيز اللاعبين لمباراة أبو سليم.

وطالب الجهاز الفني من اللاعبين ضرورة التركيز واستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل تحقيق الفوز، وشدد على ضرورة الحذر من بطل ليبيا وعدم الاستهتار بالفريق المنافس.

غيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدي "الونش " ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومصطفى شلبي وحسام عبد المجيد للإصابة، بالإضافة إلى الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري الموقوفين من قبل مجلس إدارة النادي.

قائمة الزمالك

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من، محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وعمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر وأحمد زكي ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ويوسف إبراهيم " أوباما " وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

وفي المقابل يتطلع فريق أبو سليم الليبي بقيادة شكري الخطوي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وشدد المدير الفني لبطل ليبيا على صعوبة المباراة خاصة وأن الزمالك يمتلك خبرات كبيرة في البطولات الأفريقية.

وشدد الخطوي على أن فريقه لن يقدم مباراة دفاعية أمام الزمالك ويتطلع لتحقيق الفوز في اللقاء وحصد الثلاث نقاط.

تشكيل الزمالك اليوم

في حراسة المرمى محمد عواد فى خط الدفاع عمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي فى خط الوسط نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وأحمد زيزو فى خط الهجوم شيكابالا وسيف الجزيري وأوباما

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

تقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية مساء اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة و7 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وأبو سليم

ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورت HD6، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية.

وفي السطور التالية يستعرض موقع "كورة بلس"، طريقة استقبال البث الأرضي لقناة Time Sports..

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وابو سليم | من هنـــا

الطريقة الأولى

هناك طريقتين من أجل استقبال قناة Time Sports على البث الأرضي، الأولى هي يجب أن تحتوي الشاشة على خاصية استقبال البث الرقمي والبث التناظري حيث يتم اختيار نوع البث الرقمى ويتم توصيل "سلك الهوائي" سواء كان خارجيًا أو داخليًا، ويتم عمل بحث شامل على القنوات فى حالة عدم وجود البث الرقمى (الديجتال).

الطريقة الثانية

فى حالة عدم وجود تلك الخاصية فى الشاشة يجب وجود جهاز استقبال خاص بالبث الأرضي الرقمي حيث يتم توصيل "سلك الهوائي" سواء كان خارجيًا أو داخليًا بالجهاز بعد توصيله بالشاشة وعمل بحث على القنوات لاستقبالها.

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3/2 التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 3/2

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم في دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة تايم سبورتس على نايل سات هو (11861) أُفقي، حيث يُمكن التقاط تردد قناة تايم سبورت أرضي ويُمكن استقبالها بجودة إتش دي عن طريق جهاز يحول الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال، وذلك من خلال جهاز معين خاص، حيث تنقل قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم في دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة beIN Sports 6 تردد On time sports الأرضي القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث توصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة واضغط توليف تلقائي اختر بحث رقمي سجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي "التماثلي": UHF9

التردد الأرضي "الرقمي": UHF32

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وابو سليم | من هنـــا

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

1 - بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

2 - اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك.



3- اضغط الزر الخاص بتوليف القنوات.

4 - اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9.

5- انتظر القناة حتى يتم تثبيتها.