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رونالدو يفتتح متحفه الخاص في الرياض

الفجر الرياضي
رونالدو
رونالدو

افتتح نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأحد، متحفه الخاص الذي يحمل اسمه في العاصمة السعودية الرياض، حيث تُعرض مجموعة من ذكريات لأبرز لحظات عاشها والجوائز التي حصل عليها على مدار حياته المهنية.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قد أعلن في سبتمبر الماضي، أنه سيجري خلال مهرجان "موسم الرياض" افتتاح المتحف المخصص للنجم البرتغالي في منطقة بوليفارد سيتي، وكان قد افتتح للجمهور الأربعاء الماضي.

ويضم المتحف جميع الجوائز الفردية التي حققها اللاعب طوال مسيرته الرياضية، بالإضافة إلى نسخ من أهم الجوائز التي حققها مع المنتخب البرتغالي لكرة القدم ومع الفرق التي لعب بصفوفها.
ويوجد عند مدخل المتحف تمثال للنجم البرتغالي وهو يرتدي قميص فريق النصر، والتقط معه اللاعب البرتغالي بعض الصور.

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وأظهر مقطع فيديو نشره تركي آل الشيخ عبر حسابه على إكس، رونالدو وهو يقوم بجولة داخل المتحف مع شقيقه أوجو أفيرو لتفقد أبرز مقتنياته.

ونشر رونالدو نفس عبر (إنستجرام)، مصحوبا بتعليق: "هذه قصتي. من ماديرا (البرتغال) إلى السعودية. متحفي الخاص CR7 مفتوح الآن في الرياض".

وزار رونالدو المتحف بعد ساعات من تألقه بأداء رائع في مباراة بالدوري السعودي أمام الأخدود (3-0)، سجل فيها هدفين، ليحافظ على صدارة هدافي البطولة السعودية.

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