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نقل عمليات السيارات الذكية لـ "هواوى" إلى شركة مشتركة جديدة مع شانجان

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة هواوي الصينية اليوم الأحد عن نقل التقنيات والموارد الأساسية في وحدة السيارات الذكية الخاصة بها، والتي حققت مبيعات قوية لعدد من السيارات الجديدة، إلى شركة مشتركة جديدة مملوكة بنسبة تصل إلى 40٪ لشركة صناعة السيارات Changan Auto..

وأكدت هواوي في بيان صحفي ان الشركة الجديدة ستشارك في البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات وخدمة أنظمة السيارات الذكية وحلول المكونات.

وجاء في البيان: "ستعمل الشركة الجديدة... مع الشركاء لتعزيز الابتكار والقيادة في تكنولوجيا السيارات الذكية وتعزيز ازدهار وتطوير صناعة السيارات".

وقالت شركة تشونغتشينغ تشانغان للسيارات في إيداعها لبورصة شنتشن للأوراق المالية يوم الأحد، إنه سيتم التفاوض على نسبة الأسهم وحجم رأس المال المساهم به من قبل الطرفين.

وجاء في التسجيل: "سيدعم الطرفان بشكل مشترك الشركة المستهدفة لتصبح رائدة في صناعة الأنظمة الذكية للسيارات وحلول المكونات ومقرها في الصين".

وقال يو تشنغ دونغ، العضو المنتدب لشركة هواوي ورئيس وحدة حلول السيارات الذكية، في حفل التوقيع في شنتشن، إن الشركة المصنعة للهواتف الذكية ستعمل مع المزيد من شركات السيارات "لاغتنام فرص الكهرباء والتحول الذكي لصناعة السيارات"، حسبما جاء في البيان الصحفي. قال.

 

 

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