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ميناء دمياط يتداول 38 سفينة حاويات والبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر


قالت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 11 سفينة وغادرته 10 سفن، وبلغ عدد السفن التي تم التداول عليها 38 سفينة حاويات وبضائع عامة، و4 آلاف و459 شاحنة بالميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز الإعلامي للهيئة  أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و884 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، موضحا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 107 آلاف و222 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 372 ألفا و100 طن.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1483 حاوية مكافئة، والواردة 131 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 5 آلاف و220 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 10 آلاف و516 طنا، بينما شملت الواردات 56 ألفا و399 طنا من البضائع.

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