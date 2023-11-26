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هو الأكبر عالميا لهذا العام.. السعودية تحصل على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر


حصلت  المملكة العربية السعودية على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار،ما يعادل نحو 41.3 مليار ريال، وهو القرض الحكومي الأكبر عالميا هذا العام.

وتم تمويل القرض البالغ أجله 10 سنوات من قبل نحو 18 بنكا، إذ تعهدت البنوك الصينية بنحو 5 مليارات دولار

يذكر أن الدين السعودي بلغ بنهاية الربع الأول 994 مليار ريال، أو ما يعادل 265 مليار دولار.

وفي مذكرة سابقة، كان اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس قد أشاروا إلى أن السعودية تتطلع إلى الحفاظ على مزيج من التمويل الخارجي والمحلي، كما تستكشف خياراتها في سوق القروض المشتركة لتمويل بعض المشاريع.

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