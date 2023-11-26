البرازيل تنضم لاتفاق يسعى لزيادة الطاقة المتجددة عالميا لثلاثة أمثال

وقعت البرازيل على اتفاق لزيادة الطاقة من المصادر المتجددة على المستوى العالمي لثلاثة أمثال بحلول عام 2030 والابتعاد عن استخدام الفحم، حسبما أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيان لسفارة البرازيل لدى دولة الإمارات إن البرازيل ستنضم إلى الاتفاق الذي يحمل اسم "التعهد العالمي بأهداف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة". والذي ينتظر اعتماده رسميا من قبل القادة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي ينطلق هذا الأسبوع في دبي.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية أن البلاد قررت الانضمام إلى الاتفاق.

وتلتزم مسودة التعهد بشأن الطاقة الجديدة بالخفض التدريجي لاستخدام طاقة الفحم، بما في ذلك إنهاء تمويل المحطات الجديدة للطاقة التي تعمل بالفحم، وزيادة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى المثلين ليصل إلى أربعة بالمئة سنويا حتى 2030.

وتعد البرازيل لاعبا رئيسيا بالفعل في مجال الطاقة المتجددة، إذ تأتي أكثر من 80 بالمئة من كهرباء فيها من مصادر متجددة على رأسها الطاقة الكهرومائية، بالتوازي مع توسع سريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.