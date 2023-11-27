ads

اليوم.. محاكمة المتهمين بتنظيم القاعدة في كفر الشيخ

حوادث
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تستأنف الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم الإثنين، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر أشرف حسن.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات، واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات، وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.

كما يمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها؛ والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.

بمجمع محاكم مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون أخبار مصر اخبار الحوادث تنظيم القاعدة الارهاب
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الزمالك وأبو سليم اليوم 26-11-2023 في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

ملخص واهداف مباراة الأهلي وميدياما اليوم في دوري أبطال إفريقيا .. ثلاثية المارد الاحمر

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم 25-11-2023 في الدوري الإنجليزي

عاجل | شركة الضحى ترفع أسعار السكر لـ 80 جنيها للكيلو (مستند)

اهداف | ملخص الآن مباراة الاهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا.. المارد الاحمر ينتصر

( ملخص ) اهداف ونتيجة مباراة الأهلي وميدياما اليوم في دوري أبطال إفريقيا | المارد الاحمر يحقق الفوز الأول

أهداف وملخص مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية

ملخص مباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفيدرالية الأفريقية