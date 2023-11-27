مسلسل بطن الحوت اعتلى صدارة تريند جوجل اليوم الاثنين الموافق الـ27 من نوفمبر 2023، وذلك بعدم أحدث جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر "التي توكر" كروان مشاكل في أولى الحلقات ما لاقى استياءا كبيرا لدى المشاهدين، ليتم اتخاذ العديد من القرارات من قبل المهن التمثيلية برئاسة أشرف ذكي أهمها وقف التعامل مع مخرج المسلسل.

مسلسل بطن الحوت

وتساءل الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسل بطن الحوت إلى جانب المنصات الناقلة له، وذلك بعدما ازدادت حالة الجدل بين الكثيرين حوله، وسط رغبة البعض في متابعة هذا العمل ومعرفة آخر تطوراته ومشاهدة أحداثه التي يظهر فيها كروان مشاكل.

مسلسل بطن الحوت- كروان مشاكل

كل ما تريد معرفته عن مسلسل بطن الحوت

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لروادها ومتابعيها الكرام مواعيد عرض مسلسل بطن الحوت إلى جانب القنوات والمنصات الناقلة من أجل مشاهدته خلال التقرير التالي الذي يستعرض مختلف الجوانب وتفاصيل هذا العمل الدرامي المثير للجدل.

مواعيد عرض مسلسل بطن الحوت وكيفية مشاهدته

يعرض مسلسل بطن الحوت في تمام الـ11 مساء بتوقيت القاهرة الـ12 منتصف الليل بتوقيت السعودية الواحدة صباحا في الإمارات العربية المتحدة، ويمكن مشاهدته عبر المنصة الرقمية "شاهد"، حيث تم عرض أولى حلقاته ليم تداول تلك المقاطع عبر مختلف مواقع التواصل وتثار حالة من الجدل.

نجوم مسلسل بطن الحوت

ويقوم ببطولة مسلسل بطن الحوت العديد من النجوم على رأسهم باسم سمرة ومحمد فراج وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور والنجم الكبير عبدالعزيز مخيون، من إخراج وتأليف أحمد فوزي، الذي أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارا بمنع التعامل معه.

تفاصيل وقصة مسلسل بطن الحوت

تدور أحداث مسلسل بطن الحوت حول الشاب محمد فراج، وشقيقه باسم سمرة، واللذان يقومان بدور شقيقين مختلفان كليا فالأول ملتزم وعلى خلق، والآخر يتورط في تجارة المخدرات مع مجموعة من الأشخاص كعصابة زعيمها النجم القدير عبد العزيز مخيون، ويعمل الشقيقان في صناعة الفخار، ويدور في قالب اجتماعي يعرض على مدار 15 حلقة.

أزمات افتعلها مسلسل بطن الحوت

أحدث مسلسل بطن الحوت الذي يعرض حاليا العديد من اللافات داخل الوسط الفني، حيث أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب التمثيلية قرارا بعدم التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح وتقديم شكوى ضده بعد استعانته بالتيك توكر مروان مشاكل فى الحلقة الأولى من المسلسل، لترد شعبة الإخراج ببيان تضامني مع المخرج أحمد فوزي يؤكد تضامنهم الكامل ضد قرارات زكي.