منافسة شرسة بين الأكاديمية العربية وجامعة حلوان في بطولة السباحة بالزعانف للجامعات



شهدت بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا والتي اقيمت في جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منافسة شرسة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة حلوان على المراكز الاولى.

وشارك في البطولة ٢٥١ طالب وطالبة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية يمثلون ٢٨ جامعة.

وجاءت نتائج اليوم الأول كالتالي:

* (سباقات الطلبة):

- سباق ٥٠م تحت الماء

المركز الأول - أدهم محي - الأكاديمية العربية.

** سباق ١٠٠م زعانف مونو:

المركز الأول - زياد ياسر مصطفي - جامعة الإسكندرية.

**سباق ١٠٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - أحمد إيهاب علي - الأكاديمية العربية

** سباق ٤٠٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - أحمد طاهر السيد - جامعة الدلتا.

** سباق ٤٠٠م زعانف مونو:

المركز الأول - محمود وليد علي - جامعة عين شمس.

** سباق تتابع ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - جامعة القاهرة

* (سباقات الطالبات)

**سباق ٥٠م تحت الماء:

المركز الأول - جودي شريف الماس - الجامع اليابانية.

- سباق ١٠٠م زعانف مونو:

المركز الأول - جميلة علي صابر - الأكاديمية العربية.

- سباق ١٠٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - بسملة صبحي محمد - جامعة حلوان.

- سباق ٤٠٠م زعانف مونو:

المركز الأول - ملك شريف سعيد- الأكاديمية العربية.

- سباق ٤٠٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - ملك شريف سعيد- الأكاديمية العربية.

- سباق تتابع ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - جامعة القاهرة

- سباق تتابع مختلط ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - جامعة حلوان

بينما جاءت نتائج اليوم الثاني للبطولة كالتالي:

* سباقات الطلبة:

- سباق ٥٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول – أحمد إيهاب علي (الأكاديمية العربية)

- سباق ٥٠م زعانف مونو:

المركز الأول – عمر محمد محمود (حلوان)

- سباق ٢٠٠م زعانف مونو:

المركز الأول – محمود وليد علي (عين شمس)

- سباق ٢٠٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول – يوسف فوزي (حلوان)

- سباق تتابع ٤×١٠٠م زعانف مونو:

المركز الأول:جامعة حلوان.

* سباقات الطالبات:

- سباق ٥٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول: بسملة صبحي محمد (جامعة حلوان)



- سباق ٥٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول – جيهان سعد عبد السلام (الجامعة البريطانية)

- سباق ٢٠٠م زعانف مونو:

المركز الأول – جميلة علي صابر (الأكاديمية العربية)

- سباق ٢٠٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول – لبني محمد حسن (بنها)

- سباق تتابع ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول: الجامعة البريطانية.

- سباق تتابع مختلط ٤×٥٠م زعانف مونو:

المركز الأول: الجامعة اليابانية.

