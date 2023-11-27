محمد عيد: ملاعب بيكل بول عامل جديد لجذب السياحة الرياضية بالبحر الأحمر

أبدي محمد عيد، المدير التسويقي لمجموعة فنادق الباتروس، سعادته بما تشهده مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مؤخرا، بالعديد من التطورات الإنشائية والتي تهدف إلي زيادة السياحة بالمحافظة.

وأضاف أن الإنشاءات الرياضية التي تمت مؤخرا تعتبر عامل جذب كبير للسياحة الرياضية ومحبي الرياضة في العالم.

موضحا أن افتتاح ملاعب بيكل بول Pickleball، لأول مرة في مصر، والتي أصبحت ترند عالمي يبحث عنها الرياضيين حول العالم،

كما أنها تهدف لجذب أكبر عدد من محبي الرياضية في العالم للقدوم إلي الغردقة والتمتع باللعب بها.

وأضاف «محمد عيد» أن الغردقة تحتفل بمرور 5 سنوات على إنشاء اكوا فيستا كأول منتجع رياضي سياحي في البحر للاحمر بالاضافة إلى اضافة ملاعب بيكل بول Pickleball، والتي تتواجد لأول مرة بمصر داخل منتجعات مجموعة الباتروس، المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي.

وتابع، ولقد تم افتتاحها بالتعاون مع الشريك السويدي وهو من الشركات الكبرى المتخصصة في السياحة الرياضية،

والتي تتميز بإقامة معسكرات وأنشطة رياضية على مستوى العالم، وتعمل في السوق السويدي والفلندى.

وأشار، المدير التسويقي لمجموعة فنادق الباتروس، إلي أن المنتجع يعتمد بشكل كبير على الموسم الشتوي الذي يستهدف فيه الدول الاسكندنافية وهي فلندا والسويد.

وهذا نظرا لأن تلك الدول تشتاق لشمس بالنظر لجو مصر المتميز، حيث تعتبر مصر وجهه سياحية متميزة لهم.

الجدير بالذكر أن لعبة بيكل بول، هي واحدة من الرياضات الممتعة التي تجمع بين العديد من عناصر رياضة التنس والبادل وتنس الطاولة،

ويمكن ممارستها عن طريق منافسات الفردي أو الزوجي أو الزوجي المختلط، ويستخدم اللاعبون مضارب صلبة أكبر بقليل من مضارب تنس الطاولة،

كما أن الكرة تحتوي 26-40 ثقبًا مستديرًا، حيث يشبه ملعب البيكل بول ملعب كرة الريشة، وله شبكة مشابهة لتلك المستخدمة في التنس الأرضي،

وهذه الرياضة ليست صعبة، نظرا لقدرة جميع الأعمار على ممارستها، وسهولة قوانينها،

بالإضافة إلى أنه يمكن لعبها على أرضية صالة الألعاب الرياضية أو سطح ملعب التنس الصغير أو أي سطح يسمح بالكرة الصغيرة ترتد بشكل صحيح.

وتشتهر لعبة Pickleball بأنها من الألعاب المناسبة لجميع الفئات العمرية سواء إذا كنت لا تملك أي خبرة رياضية أو كنت رياضيًا ماهرًا.

