عبدالرحمن محمود جميل يجتاز بنجاح كبير الدورة الاقليمية للسباحة للأولمبياد الخاص بجده

اجتاز عبدالرحمن محمود جميل مدرب السباحة بالأولمبياد الخاص المصري الدورة التدريبية الاقليمية لكبيري مدربي السباحة للأولمبياد الخاص الدولي والتي اختتمت بمدينة جدة السعودية بمشاركة مدربين من 15 دولة عربية، وشهد حفل التخرج الذى حضرته صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود عضو مجلس الأمناء بجامعة عفت والتي رعت الدورة وبحضور د. مها الجفالي رئيس الأولمبياد الخاص السعودي، وممثلًا الرئاسة الاقليمية الدكتور شريف الفولي مدير عام الالعاب والمسابقات والدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب، حيث تم توزيع شهادات التخرج على المتدربين وأصبحوا يحملون لقب كبير مدرب للسباحة.

وكانت الدورة التدريبية التي استمرت لمدة خمسة أيام تدريبية وشملت جوانب نظرية وتطبيقية قدمها د. مصطفى ماجد خليل ووالدكتورة آية محمد حسين قد ساهمت في نقل المعارف والمهارات اللازمة المدربين لتدريب اللاعبين من ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية والتعرف على قوانين رياضة السباحة في الأولمبياد الخاص، وشارك في الدورة التدريبية متدربون من المملكة العربية السعودية قدموا للحضور من مناطق مختلفة مثل الرياض، جدة، نجران، الدمام، القطيف، الأحساء، تبوك، الباحة، القصيم وغيرها من المدن

وأشار عبد الرحمن القريشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي إلى الدور الكبير الذي تبذله الرئاسة الاقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دعم المنطقة بالدورات التدريبية الفنية اللازمة لتطوير أعمال برامج دول المنطقة مشيدًا بجهود الرئيس الاقليمي مهندس أيمن عبدالوهاب في دفع عجلة التطوير لحركة الأولمبياد الخاص دوليًا.

ووجه شكره وتقديره لجامعة عفت على استضافة هذا الحدث تفعيلًا لاتفاقية التعاون التي بدأت من أواخر العام ٢٠٢١ م واستمرت لليوم وساهمت بإقامة العديد من الأحداث الرياضية والتدريبية طوال العامين الماضيين مشيدًا بدور رئيس الجامعة د. هيفاء جمل الليل في مساعدة الاتحاد للوصول لأهدافه عن طريق التعاون في توفير الملاعب والمنشآت الرياضية وقاعات التدريب التي تخدم لاعبي الأولمبياد الخاص وتسهل تدريباتهم.

