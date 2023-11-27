عاجل| الحكومة لم تحسم موقفها بعد في التعاقد على شراء كميات من السكر عالميا

قال متعاملون يوم الاثنين في تقديرات مبدئية إن أقل سعر تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر في ممارسة دولية لشراء نحو 50 ألف طن من السكر الخام يعتقد أنه 690 دولارا للطن غير شامل تكاليف التفريغ.

وأضاف المتعاملون أن أقل سعر تلقته الهيئة لشراء نحو 50 ألف طن من السكر الأبيض المكرر 780 دولارا للطن غير شامل تكاليف التفريغ.

وقالوا إن تقييم العروض في الممارسة التي تم إغلاقها يوم السبت لا يزال مستمرا ولم ترد أنباء عن إبرام أي صفقة شراء بعد.

وأشار المتعاملون إلى أن الأسعار كانت الأدنى التي يتم تقديمها بعد سلسلة من المفاوضات. ومع ذلك تعد الأسعار مرتفعة جدا مقارنة بتلك التي تستهدفها الهيئة عند 655 دولارا للطن من السكر الخام و755 دولارا للطن من السكر الأبيض.

وتردد أن أقل عرض للسكر الخام قدمته شركة ألفيان، أما أقل سعر للسكر الأبيض تم تقديمه من قبل شركة الخليج للسكر.

ويجب أن يكون السكر الأبيض المكرر صالح للاستهلاك البشري ويأتي في عبوات كل منها تزن 50 كيلوجراما.

وينبغي تقديم العروض للوصول في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من يناير كانون الثاني و/أو من 16 إلى 30 يناير كانون الثاني و/أو من الأول إلى الخامس عشر من فبراير شباط. ويتم الدفع عند الاطلاع باستخدام التمويل المقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ولامست العقود الآجلة للسكر الخام أعلى مستوى منذ 12 عاما في أوائل نوفمبر تشرين الثاني بسبب المخاوف من أن ظاهرة النينيو المناخية ستحد من الإنتاج في الهند وتايلاند، بالإضافة إلى القلق إزاء الاختناقات اللوجستية في البرازيل أكبر المصدرين، إلا أن الأسعار تراجعت بعد ذلك عن هذه الذروة.