بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك يلا شوت في دوري أبطال آسيا

منافسة مرتقبة بين AGMK - Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا، وستقام مباراة فريق أجمك مع نادي الاتحاد على ملعب "ميتالورغ" في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2024.

هذه المباراة ستكون مميزة بوصول مارسيلو غاياردو إلى الساحة الآسيوية للمرة الأولى. ومن الجدير بالذكر أن المدرب الأرجنتيني غاياردو لا يزال يبحث عن أول انتصار لفريق "العميد" بعد تعادله في المباراة السابقة مع الاتفاق بنتيجة 1-1 في الدوري السعودي.

يدرك غاياردو وفريقه جيدًا أن الفوز في هذه المباراة مع منافسهم الأوزبكي هو الخيار الوحيد للتأهل إلى دور الـ16. وإلا فإنهم سيضطرون لتأجيل القرار إلى المباراة الأخيرة والدخول في حسابات معقدة.

في الوقت الحالي، يتصدر نادي الاتحاد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه فريق القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني بكل منهما 7 نقاط، وهذا يجعل المنافسة في المجموعة حماسية للغاية. وبالتالي، يعتبر الفوز بأي نقاط في هذه المرحلة أمرًا ضروريًا بالنسبة لنمور جدة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024 ؟

فريق اتحاد جدة لكرة القدم سيكون ضيفًا ثقيلًا على ملعب ميتالورج الأوزبكي، حيث سيلتقي مع فريق أجمك إف سي، وذلك في المباراة المقررة مساء اليوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا في نسختها لعام 2023/2024.

وتحدد موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، لتنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بث مباشر مباراة الاتحاد وأجمك يلا شوت



يسيطر نادي اتحاد جدة على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024 برصيد مميز يبلغ 9 نقاط. حقق الفريق هذا الإنجاز بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعرضه لهزيمة واحدة فقط. يأتي هذا الأداء المتميز للاتحاد بعدما قدم أداءً قويًا في المنافسات القارية.

بالمقابل، يجد فريق أجمك إف سي الأوزبكي نفسه في المركز الرابع والأخير في جدول الترتيب، حيث لم يتمكن من تحقيق أي نقاط حتى الآن في هذه البطولة. تجري الأمور بصعوبة بالنسبة لأجمك إف سي وتبقى التحديات أمامهم كبيرة للمضي قدمًا في البطولة وتحقيق النجاح في المباريات القادمة.

إن صدارة الاتحاد للمجموعة تعكس تفوقهم في هذه المرحلة من البطولة وتعزز فرصهم في التأهل للمراحل المتقدمة. وعلى الجانب الآخر، يواجه أجمك إف سي تحديًا كبيرًا لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة ومحاولة تحقيق مردود أفضل.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024؟



مباراة الاتحاد وفريق أجمك ستكون من أبرز الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث ستُنقل عبر قناة SSC1 HD المشفرة. ستكون هذه البطولة جزءًا من منافسات الجولة الخامسة في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024.

بالنسبة للمشجعين في الإمارات العربية المتحدة، ستتاح لهم فرصة مشاهدة اللقاء عبر قناتي أبوظبي الآسيوية ودبي الآسيوية، مما يسهم في توسيع جمهور المباراة وزيادة التواجد الرياضي في المنطقة.

تردد beIN Sports AFC 1 تردد قناة SSC 1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12245 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

ومن جهة أخرى، ستكون المباراة متاحة أيضًا للمشجعين في بقية مناطق العالم العربي من خلال قناة beIN Sports AFC وقناة الكأس الرياضية العاشرة. هذا يعني أن الجماهير في العديد من البلدان العربية ستكون لها الفرصة لمتابعة هذه المباراة المثيرة ودعم فرقها المفضلة في البطولة القارية.

بالتأكيد، ستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بلحظات مثيرة وتشجيع فرقهم في سباق البحث عن الفوز والتأهل في هذه البطولة المميزة.

من معلق مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024؟

ستكون تجربة مشاهدة مباراة الاتحاد وفريق أجمك أكثر إثارة من خلال تعليق عدد من المعلقين المميزين. على قناة SSC1 HD، سيتولى المعلق عيسى الحربين مهمة التعليق على سير المباراة وأحداثها، حيث سيقدم للمشاهدين تفاصيل ممتعة وشيقة للحظات المثيرة على أرض الملعب.

بالنسبة للمشجعين الذين سيتابعون المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الآسيوية، سيكون لديهم فرصة للاستمتاع بالتعليق الرائع من قبل أحمد البلوشي، بينما سيكون للمشجعين في دبي تعليق ممتع وشيق من قبل أحمد العبيدلي. وعلى قناة الكأس، سيقدم أحمد الطيب تغطية مميزة للمباراة، مما يتيح للجماهير فرصة متابعة الحدث الرياضي بأفضل طريقة ممكنة.

بهذه الطريقة، ستكون تجربة متابعة المباراة أكثر إثارة وتشويقًا بفضل التعليق الاحترافي من هؤلاء المعلقين المتميزين، وسيتمكن المشاهدون من التفاعل مع اللحظات الحاسمة في المباراة بأسلوب رائع وممتع.

تشكيل الاتحاد السعودي اليوم

حراسة المرمى مارسيلو جروهي. خط الدفاع سويلم المنهالي - لويس فيليبي - حسن كادش - أحمد بامسعود. خط الوسط مهند الشنقيطي - فابينيو - فيصل الغامدي. خط الهجوم صالح العمري - كريم بنزيما - عبد الرزاق حمدالله.

اتحاد جدة فى مواجهة قوية مع أجمك لحسم تأهله لثمن نهائي دوري الابطال

تحظى مباراة أجمك الأوزبكي ضد الاتحاد بكرة القدم بالاهتمام والترقب من قبل عشاق اللعبة في جميع أنحاء العالم. ستقام هذه المباراة المثيرة في ملعب ميتالورج بأوزبكستان ومن المقرر أن تنطلق في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024.

فيما يتعلق بترتيب المجموعة الثالثة، يحتل الاتحاد السعودي صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط حققها من الفوز في ثلاث مباريات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة. يليه نادي سباهان الإيراني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يشترك نادي القوة الجوية العراقي في المركز الثالث بنفس الرصيد. بالنسبة لفريق أجمك إف سي، يتذيل الترتيب في المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

المباراة ستشهد أيضًا عودة اللاعب أحمد حجازي إلى صفوف الاتحاد بعد عودته من الإصابة. يعتبر هذا ظهورًا مهمًا لحجازي، وقد تمنحه الفرصة للمدرب مارسيلو جاياردو للمشاركة كبديل في بعض الدقائق، وقد يكون له تأثير إيجابي على أداء الفريق.

من الجدير بالذكر أن هذه المباراة ستكون الأولى للمدرب مارسيلو جاياردو في البطولة الآسيوية مع الاتحاد. يأمل المدرب الأرجنتيني في أن يبدأ مسيرته في البطولة القارية بشكل أفضل من بدايته في المسابقة المحلية، حيث تعادل فريقه مع الاتفاق بنتيجة 1-1 في الدوري السعودي.

الاتحاد يسعى بقوة للفوز في هذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط لضمان تأهله إلى دور الـ16 من البطولة. يهدف الفريق إلى تعويض الخسارة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام نادي القوة الجوية العراقي، والتي جعلت المنافسة في المجموعة تصبح شديدة الحماس.

يُشجع عشاق الاتحاد على دعم فريقهم ومساندته في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة، حيث يمكن أن يكون لهم تأثير كبير على تحفيز اللاعبين لتحقيق النجاح في المباراة والمضي قدمًا في المنافسة. يذكر أن الاتحاد قد تمكن من الفوز على أجمك في مباراة الذهاب التي أُقيمت في السعودية، وهو ما يجعل المباراة المقبلة أكثر إثارة وتحديًا.