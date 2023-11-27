تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه جرى تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و500 شاحنة، و63 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 666 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 10 سفن.

وأضافت الهيئة أن الواردات بلغت 3 آلاف و500 ألف طن بضائع و278 شاحنة و44 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف و500 طن بضائع و222 شاحنة و19 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين "دليلة والحرية" وغادرته السفينة "بوسيدون اكسبريس"، كما تم استئناف حركة الملاحة البحرية بميناء نوبيع البحري وتم استقبال السفينتين "اور، آيلة" بعد تحسن الأحوال الجوية.