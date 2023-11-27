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أرباح الشركات الصناعية الكبري بالصين ترتفع 2.7% في أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت الشركات الصناعية الكبرى بالصين زيادة في أرباحها المجمعة للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي.

 

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين، حسب وكالة "شينخوا" الصينية، أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (نحو 2.81 مليون دولار)، ارتفعت بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي.

 

وأوضحت أن قطاع إنتاج المواد الخام أصبح المحرك الأكثر أهمية للنمو مع زيادة قوية في الأرباح بنسبة 22.9 في المئة، حيث أدى انتعاش الطلب في المراحل النهائية لأعمال التصنيع إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام.

 

وسجلت الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية زيادة مطردة بالأرباح، للشهر الثالث على التوالي، بلغت 2.2 في المئة مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت الصناعات الأخرى، بما في ذلك تصنيع المعدات والكهرباء والغاز الطبيعي وإمدادات المياه، نموًا في الأرباح الشهر الماضي.

 

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى انخفاضا بنسبة 7.8 في المئة، وهو ما يشير إلى تقلص في ذلك التراجع بواقع 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين.

 

ومن بين 41 فئة صناعية في الصين تراقبها الهيئة، سجل أكثر من 70 في المئة من تلك الفئات تحسنًا في الأرباح.

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