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عاجل.. وزارة التموين تتعاقد على شراء 50 ألف طن من السكر الأبيض

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

رجح متعاملون بالبورصة الدولية اليوم الاثنين 27 نوفمبر، شراء الهيئة العامة للسلع التموينية  الذراع الشرائي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، نحو 50 ألف طن من السكر الأبيض في ممارسة دولية أغلقت يوم السبت الماضي.

ووفق متعاملين، فإن سعر الطن يقدر بنحو 755 دولارًا، غير شامل تكاليف التفريغ، وذلك من شركة صافولا.

استهدفت الممارسة المذكورة وصول السكر إلى مصر في يناير، وفبراير، بينما لم ترد أنباء على الفور عن إتمام شراء السكر الأبيض المطلوب أيضا في الممارسة.

 

وفي 20 نوفمبر طرحت الهيئة ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام و/أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ، وذلك لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، على أن يكون معبأ في عبوات 50 كيلوغرامًا.

Elfagr.org
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