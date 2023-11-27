إسلام عودة: الفضل يرجع لفرج عامر فى صعودي للفريق الأول وهذه خطتي لمواجهة الأهلي

الفجر الرياضي
تامر مصطفى
تامر مصطفى

وجه تامر مصطفى رئيس جهاز كرة السلة بنادى سموحه الشكر إلى المهندس فرج عامر رئيس النادى على ثقته به ومنحه فرصه تدريب الفريق الأول ورئاسة جهاز السلة.

تصريحات مدرب سلة سموحة قبل مواجهة الأهلي

وأضاف تامر مصطفى خلال استضافته فى برنامج ملاعب الأبطال الذى يقدمه الاعلامي إبراهيم المزين على قناة اون سبورت أنه كان يتولى تدريب فريق 20 سنة ثم فاجئه المهندس فرج عامر بعرض تدريب الفريق الأول ورئاسة جهاز السلة وهو مالم يكن يتوقعه. 

وأوضح  تامر مصطفى أن المهندس فرج عامر تعرض لانتقادات كثيرة بسبب هذا القرارخاصة بعد أن تعثرنا فى أول مباراة إلا إنه أصر عليه. 

وأردف تامر مصطفى أن الفضل فى وصوله إلى هذا المنصب يرجع إلى المهندس فرج عامر بعد المولى سبحانه وتعالى وكذلك الدعم الذى وجده من المهندسة إيمان جابر عضو مجلس إدارة النادى والمهندس أحمد حسن  ومحمد رجب. 

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وعن كيفية مواجهة الأهلى فى النهائى قال تامر مصطفى أن الأهلى فريق كبير يضم بين صفوفه نجوم كثيرة ولاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة ولديهم طموح الفوز بالبطولة ولكن سموحه لديه فريق المرتبط من اقوى فرق الدورى وسيكون له دور في النهائى وكذلك بالإضافة إلى أن فريق سموحه يضم بين صفوفه لاعبين اكفاء ذو خبرة ولديه عدد من الاعبين صغار السن لديهم لياقه بدنيه ولديهم أيضا طموح البطولة. 

وأعرب رئيس جهاز السلة بسموحه عن سعادته بوجود ثلاث فرق سكندرية بالمربع الذهبى للدورى وهى سموحه والاتحاد السكندرى وسبورتنج
 

تامر مصطفى فرج عامر جهاز السلة ابراهيم المزين
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