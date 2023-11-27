ads

حملة مواطن لدعم مصر تشارك في مؤتمر بنيويورك.. تفاصيل

عربي ودولي
بوابة الفجر

شاركت حملة مواطن لدعم مصر بالولايات المتحدة الأمريكية بالمؤتمر الحاشد الذي أقيم يوم أمس بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وقالت إيمان وهمان منسق حملة مواطن لدعم مصر في أمريكا أن أعضاء ومنسقي الحملة بذلوا جهدا هائلا مع الزملاء المشاركين في هذا المؤتمر للخروج به بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية ومكانتها.

وأضافت وهمان أن الهدف الرئيس من المؤتمر كان حث جميع أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بفاعلية في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت منسق حملة مواطن بأمريكا أن هناك استجابه كبيرة واضحة من قبل المشاركين في المؤتمر على الاستمرار في شحذ همم الجماهير المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية لتتحول هذه الانتخابات إلى عرس ديمقراطي يشهد عليه الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية على حد سواء، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي هو اختيار أبناء الجالية المصرية في أمريكا.

 

IMG-20231127-WA0009
IMG-20231127-WA0009
IMG-20231127-WA0010
IMG-20231127-WA0010
IMG-20231127-WA0011
IMG-20231127-WA0011
الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية الانتخابات الرئاسية الجالية المصرية نيويورك الدولة المصرية جماهير المصري
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الزمالك وأبو سليم اليوم 26-11-2023 في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

منصة"طلبات" ترفع سعر سكر الضحي إلى 80 جنيها.. والشركة تنفي أي زيادات في الأسعار

يلا شوت بـدون تقطيع الآن ( 0 - 2 ).. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا

عاجل| مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يخطر أسر المحتجزين بعمليات إفراج مقررة اليوم وفقا للهدنة

عاجل| مسؤول في البيت الأبيض يؤكد موافقة إسرائيل وحماس على تمديد الهدنة

أهداف وملخص مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية

ملخص مباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

أهداف مباراة ريال مدريد وقادش اليوم 26-11-2023 في الدوري الاسباني