حملة مواطن لدعم مصر تشارك في مؤتمر بنيويورك.. تفاصيل

شاركت حملة مواطن لدعم مصر بالولايات المتحدة الأمريكية بالمؤتمر الحاشد الذي أقيم يوم أمس بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت إيمان وهمان منسق حملة مواطن لدعم مصر في أمريكا أن أعضاء ومنسقي الحملة بذلوا جهدا هائلا مع الزملاء المشاركين في هذا المؤتمر للخروج به بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية ومكانتها.

وأضافت وهمان أن الهدف الرئيس من المؤتمر كان حث جميع أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بفاعلية في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت منسق حملة مواطن بأمريكا أن هناك استجابه كبيرة واضحة من قبل المشاركين في المؤتمر على الاستمرار في شحذ همم الجماهير المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية لتتحول هذه الانتخابات إلى عرس ديمقراطي يشهد عليه الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية على حد سواء، مؤكدة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي هو اختيار أبناء الجالية المصرية في أمريكا.

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