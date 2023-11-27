عاجل.. البنك الأفريقي للتنمية يوافق على قرض جديد لمصر بـ131 مليون دولار

وافق البنك الأفريقي للتنمية، على قرض جديد لمصر، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في البلاد، وذلك بعد تعافيها من عدد من الصدمات الخارجية.

وأعلن البنك، الاثنين 27 نوفمبر، عن الموافقة على قرض بقيمة 131 مليون دولار لمصر، من أجل دعم بيئة الأعمال في البلاد بعد جائحة كورونا والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وبحسب ما ذكره البنك الأفريقي للتنمية في بيان له، فإن القرض المذكور سوف يعزز تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي".

وأفاد البنك في بيانه، بأن القرض من شأنه تعزيز الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% في 2024/25، علاوة على تقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يومًا في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025.

ويساعد القرض أيضًا في زيادة قيمة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025، إضافة إلى زيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.