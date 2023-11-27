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اكتشف سحر الطعم الشهي والفوائد الغذائية مع شوربة العدس

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اكتشف سحر الطعم
اكتشف سحر الطعم الشهي والفوائد الغذائية مع شوربة العدس

 اكتشف سحر الطعم الشهي والفوائد الغذائية مع شوربة العدس تعتبر شوربة العدس من الأطعمة اللذيذة والمغذية في عدة ثقافات حول العالم. إن فوائد العدس الغني بالبروتينات والألياف والعديد من العناصر الغذائية الضرورية تجعله خيارًا صحيًا وشهيًا. سنكشف في هذا المقال عن سحر طهي شوربة العدس وكيف يمكنك إعدادها في المنزل.

المكونات:


لتحضير شوربة العدس، ستحتاج إلى المكونات التالية:
- 1 كوب عدس مُغسول ومنقوع في الماء لمدة ساعتين
- 1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
- 2 فص ثوم مهروس
- 2 جزر مُقطعة إلى شرائح
- 2 حبة بطاطا مُقطعة إلى مكعبات
- 4 أكواب مرق الدجاج أو الخضار
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون
- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
- ملح وفلفل حسب الذوق
- زيت زيتون للقلي

ض اكتشف سحر الطعم الشهي والفوائد الغذائية مع شوربة العدس

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طريقة التحضير:


1. في مقلاة، قم بتسخين زيت الزيتون وقم بقلي البصل والثوم حتى يصبحان ذهبيين اللون.
2. أضف العدس المنقوع واستمر في القلي لمدة دقيقة.
3. أضف الجزر والبطاطا واستمر في التحريك لمدة 2-3 دقائق.
4. أضف المرق واترك المزيج يغلي، ثم اتركه يغلي على نار خفيفة لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج العدس والخضار.
5. أضف الكمون والكزبرة المطحونة، وقم بتبليس الشوربة بالملح والفلفل حسب الذوق.
6. اترك الشوربة تغلي لبضع دقائق إضافية لتتماشى النكهات.
7. قدمي شوربة العدس اللذيذة ساخنة، ويمكن تزيينها ببعض الكريمة أو الزبادي إذا كنت تفضل ذلك.

الختام:


إن تحضير شوربة العدس في المنزل ليس فقط سهلًا وممتعًا، ولكنه أيضًا يوفر وجبة صحية ومليئة بالفوائد الغذائية. استمتع بالطعم الرائع والفوائد الصحية لهذه الشوربة الشهية والتي تشكل خيارًا رائعًا للوجبات اليومية.

سحر الطعم الشهي الفوائد الغذائية شوربة العدس الغذائية الضرورية العدس
Elfagr.org

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