مصادر: التفاوض على العسكريين الإسرائيليين سيكون مختلفًا



قال أحمد بشتو موفد "القاهرة الإخبارية" إلى معبر رفح، إن الحافلة التي ستقل المحتجزين الإسرائيليين إلى معبر رفح المصري خرجت قبل قليل، وستعود معها 9 أطفال وسيدتان لإجراء الفحوصات الطبية عليهم.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أنه بهذا الرقم يكتمل العدد إلى 50 إسرائيليًا لأربعة أيام، كما سيتم الإفراج اليوم عن 33 أسيرًا فلسطينيًا لتتم بنود الاتفاق في مرحلته الأولى.

وأوضح أن اليومين الإضافيين سيسمحان بدخول 230 شاحنة في المتوسط لقطاع غزة يوميا، كما تم في الأربعة أيام، وربما الجهود الدبلوماسية ستذهب إلى 5 أيام للهدنة، لأن الجانب الإسرائيلي يقولون إن لديهم 177 محتجزًا وهي أرقام ربما تكون أضعاف ذلك.

أوضح أن لدى الفصائل الفلسطينية 10 أطفال و29 مسنًا و100 رجل وعدد آخر من النساء، وسيتم الإفراج عن 20 منهم مقابل يومين لهدنة مقابل الإفراج عن 60 أسيرًا فلسطينيًا، مشيرًا إلى أن المشكلة في عدد العسكريين الإسرائيليين لدى حماس وأن التفاوض عليهم سيكون مختلفًا.