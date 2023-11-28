بعد انتشار دبابات الاحتلال.. حماس تفقد السيطرة على قطاع غزة



قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن قواته أحكمت الحصار على مدينة غزة وتعمل داخلها، متعهدا بالقضاء على حركة حماس التي وصفها بأنها جزء من محور الشر.



تخفي حماس عن سكان قطاع غزة حقيقة وصول جيش الاحتلال إلى قلب غزة واحتلاله مواقع حماس ومراكز التحكم والقيادة التابعة لها في القطاع.



يقول مصدر في غزة، إن الناس هنا تشاهد الدبابات الإسرائيلية تصول وتجول في غزة، على الشاطئ كما في كل المحاور، فيما قادة حماس يصرون في بياناتهم على أنهم دحروا القوة الإسرائيلية المتوغلة في القطاع، ودمروا دباباتها وآلياتها، وقتلوا عددًا من الجنود وأسروا عددًا آخر.



لكن، بحسب المصدر نفسه، يبدو أن حماس تفقد السيطرة على قطاع غزة من شماله إلى الأطراف الجنوبية لمدينة غزة، إضافة إلى المواقع المتاخمة لخان يونس. كما تستمر إسرائيل - بحسب شهود عيان – في ضرب مواقع حساسة في جنوب القطاع.



فقدان حماس سيطرتها علي ارجاء القطاع كان بسبب تمركز الاحتلال في عدة محاور بالقطاع.



فقدان حماس السيطرة علي الشارع في غزة سكان القطاع برغم تأكيدات قيادات حماس بسيطرتهم الكاملة على القطاع أدى لانتشار حالات الفوضى في مختلف ارجاء القطاع و انتشار حالات السرقة للمنازل و المحال التجارية و المخازن.



حيث ابلغ كثير من المواطنين بوجد حالات سرقة لمنازلهم و اماكن عملهم من عناصر تتبع لحماس و لم تقتصر حالات السرقة على المنازل والأماكن العامة فقط، بل شمل أيضًا المؤسسات الطبية. حيث أفاد بعض العاملين في الصيدليات بأنهم تعرضوا لحالات سرقة لبعض المستلزمات الطبية الضرورية. هذا يشكل تحديًا إضافيًا للقطاع الصحي الذي يواجه بالفعل ضغوطًا كبيرة.



في ظل هذه الاوضاع يأمل سكان قطاع غزة في انتهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن و تحول الهدنة الحالية الي دائمة في ظل الجهود الدولية من دول عدة تسعي لانهاء هذه الحرب و يأمل سكان القطاع في دخول المزيد من المساعدات الطبية و الغذائية الي القطاع في ظل النقص الشديد لهذه المستلذمات وانتهاء حالة الفوضي بالقطاع.