سي آي كابيتال تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية  15 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق ومدير الإصدار

الإصدار يأتي كالصفقة السادسة عشر التي تتممها شركة سي آي كابيتال منذ بداية العام

أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق ش.م.م، حيث كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محيل ومنشئ المحفظة، ويعد الإصدار هو ثاني أكبر صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ السوق المصري.

ويأتي الإصدار على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 1.26 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 3.93 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 أشهر، والثالثة بقيمة 4.822 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا والرابعة بقيمة 4.987 مليار جنيه بفترة استحقاق 79 شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى علىP1 ، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف AA- والرابعة على تصنيف A- .

وتأتي هذه الصفقة كثاني إصدار تتمه شركة سي اي كابيتال لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الحالي، حيث قامت الشركة خلال شهر يوليو من العام الحالي بإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه مصري، وشهد كلى الإصداران إقبال من كبرى البنوك العاملة في السوق والشركات على حد سواء، مما يعكس قدرة السوق على استيعاب إصدارات الدين وإقبال المستثمرين على الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق الدين المصري.

وصرح عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” بشركة سي آي كابيتال أن هذا الإصدار يعد الصفقة الـ 16 لشركة سي آي كابيتال لنشاط ترويج وتغطية الاكتتابات وتلك الصفقات متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تفوق 53 مليار جنيه مصري منذ بداية العام.

ومن جانبه عبر محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بالمشاركة في الانتهاء من البرنامج الثالث لسندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا أن العام الحالي شهد ارتفاع في نشاط سوق الدين المصري من حيث عدد الإصدارات وقيمتها الإجمالية، حيث ارتفعت إصدارات الدين بالسوق المصري بنسبة 77% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتتخطى حاجز الـ 69 مليار جنيه مصري خلال العام الحالي.

يذكر أن كل من شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيللي "محمد هلال ووحيد عبد الغفار" بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.