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المشدد 6 سنوات لتاجر حشيش وحبسه سنه لحيازته سلاح دون ترخيص

حوادث
مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة، بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص.

كشف أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة،  أن المتهم تخصص في ترويج مخدر الحشيش بمنطقة مدينة نصر والتربح غير المشروع منها، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وسلاح ناري، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته الآثمة، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، ووجهت النيابة للمتهم حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، كما حاز المتهم سلاح ناري دون ترخيص.

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