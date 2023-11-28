براءة مُتهم من الاتجار في الهيروين بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة المُتهم زكريا.م مما أسند إليه من حيازة الهيريون للإتجار فيه.



صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور أحمد هشام النواوي وكيل النيابة،وبسكرتارية محمد طه.



وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام حاز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه ليس من المقبول عقلًا ولا يُستساغ منطقًا أن يتواجد المُتهم وآخر سبق مُحاكمته في قارعة الطريق العام وفي وضح النهار نحو الساعة 3:30م عيانًا جهارًا ويقوم بالاتجار في المواد المخدرة عارضها على المارة دونا ثمة حذر أو حيطة وهي صفات يتصف بها تاجر المخدرات أكثر من غيره.