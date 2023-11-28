عاجل.. قرار قضائي مهم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "خلية الماريوت"

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر اعادة سماع المرافعة في محاكمة المتهم أنس عبد الوهاب خلاوي في القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الماريوت"، لجلسة 25 فبراير المقبل. 
 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان

 

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والقاضى بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادى عبد الحميد، وبيتر جريستى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهمًا هاربًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى من ذات التهم.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
 

خلية الماريوت مجمع محاكم بدر جنايات أمن الدولة العليا الانضمام لجماعة الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة العليا
Elfagr.org

مواد متعلقة

28 نوفمبر.. النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "خلية الماريوت"

ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل حصول عمرو اديب علي الجنسيه السعوديه

عاجل.. قرار قضائي مهم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "خلية الماريوت"

منصة"طلبات" ترفع سعر سكر الضحي إلى 80 جنيها.. والشركة تنفي أي زيادات في الأسعار

ياو أنور يفتتح التسجيل للإسماعيلي أمام بيراميدز

معتصم عبد العزيز يودع والده بكلمات مؤثرة

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

عاجل.. ليبيا تحظر دخول شحنة من عصائر دومتي للبلاد

بعد إعلان عن انفصالهما .. كيف بدأت قصة حب يوسف الشريف وإنجي علاء؟