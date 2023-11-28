إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

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أحمد عز
أحمد عز

 

أصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة، اليوم، حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألف و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.
وقدم محامي الفنانة زينة، التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه لسيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.

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