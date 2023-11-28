وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد ومشروعات المرافق

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد، بطاقة 575 ألف م3 يوميًا، والمأخذ المُغذي لها، وكذا مشروعات المرافق بالمدينة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر.



وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات محطة تنقية المياه بمدينة الشيخ زايد، للاطمئنان على سير العمل في مختلف مراحل تنقية مياه الشرب، وآلية السحب الدورى للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل المركزى للمحطة، للتأكد من جودة المياه المنتجة، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، ومسئولى المحطة، عن موقف تشغيلها، ومنظومة التحكم الإلكتروني فى المحطة "الإسكادا"، والمناطق التى تغذيها المحطة بالمياه.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة تشغيل وإدارة وصيانة محطة مياه الشرب ومأخذها وروافعها بمدينة الشيخ زايد، على أعلى مستوى، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، للحفاظ على مكونات المحطة، وإطالة عمرها، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام بالمحطة، والتشديد على التزام جميع العاملين بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بإجراءات السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.



كما تفقد الوزير ومرافقوه، مشروعات المرافق الجارى تنفيذها بمدينة الشيخ زايد، ومنها مشروع تنفيذ خط المياه المغذى لمنطقة التوسعات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع، للإسراع بمعدلات تنمية تلك المنطقة، ووجه رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بالمتابعة الميدانية كل أسبوع لموقف تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء منه فى الوقت المحدد.

