وزير الإسكان يوجه بتركيب كاميرات مراقبة بمحطات مياه الشرب والمآخذ المغذية لها ومحطات الصرف الصحى

الاقتصاد
بوابة الفجر

عقب جولته التفقدية بمدينة الشيخ زايد، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة 6 أكتوبر، حيث تفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، بطاقة تصميمية إجمالية 1.6 مليون م3 يوميًا، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.


ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتركيب منظومة كاميرات مراقبة بمحطات مياه الشرب، والمآخذ المغذية لها، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي، وربط تلك المنظومة بأجهزة المدن الجديدة، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل متابعة سير العمل بمكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار الساعة، والاطمئنان على سيرها بأفضل شكل ممكن.


وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، مراحل محطة تنقية المياه بمدينة 6 أكتوبر، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، ومسئولى المحطة، والذين أوضحوا أن المحطة تتكون من 4 مراحل، بطاقة 400 ألف م3 لكل مرحلة، حيث تم تنفيذ مرحلتين، وجار تنفيذ مرحلة أخرى، بجانب التخطيط لتنفيذ مرحلة رابعة مستقبلًا طبقًا للاحتياج، كما اطمأن على سير العمل في مختلف مراحل تنقية مياه الشرب، والسحب الدورى للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل المركزى للمحطة، للتأكد من جودة المياه المنتجة.


وخلال جولته التفقدية بالمحطة، تابع الدكتور عاصم الجزار، الاصطفاف الذى أعده جهاز مدينة 6 أكتوبر للمعدات والعمال بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار استعدادات جهاز المدينة، لسقوط مياه الأمطار، بموسم الشتاء المقبل، حيث وجه الوزير، جهاز المدينة بالعمل على تنفيذ الحلول غير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار أسوة بما تم تنفيذه بمدينة القاهرة الجديدة.
 

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