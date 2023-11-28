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الصين والإمارات تمددان سريان اتفاق تبادل العملة

الاقتصاد
بوابة الفجر


قال البنك المركزي الصيني في بيان الثلاثاء 28 فبراير إن الصين والإمارات جددتا اليوم اتفاق تبادل العملتين المحليتين لمدة خمس سنوات ليصل إلى 35 مليار يوان (4.89 مليار دولار) أو ما يعادل 18 مليار درهم.

وفي بيان آخر قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الصين الشعبي، تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.

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ويهدف تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعامالت المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.

بينما تهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية وتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعمالت الرقمية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها مشروع" الجسر" لتطوير منصة تسمح بإستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية بهدف تسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود وجعلها فورية وأكثر أمانا.

كما تشمل المذكرة، التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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