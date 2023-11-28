وكالة الطاقة الذرية: نحو 12 دولة سيصبح لديها مفاعلات نووية في سنوات قليلة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تبدأ نحو 12 دولة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف جروسي في تصريحات بالمعرض النووي العالمي في باريس أنه وفقا لحسابات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتعين مضاعفة عدد المفاعلات النووية في العالم البالغ حاليا نحو 400 مفاعل لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

ومضى يقول "لدينا بالفعل 10 دول دخلت مرحلة اتخاذ القرار (لبناء محطات للطاقة النووية) و17 دولة أخرى في مرحلة التقييم".

وأضاف "سيكون هناك نحو 12 أو 13 دولة نووية (جديدة) في غضون سنوات قليلة".

وتحدث جروسي عن غانا وكينيا والمغرب ونيجيريا وناميبيا والفلبين وقازاخستان وأوزبكستان من ضمن الدول النووية الجديدة المحتملة.