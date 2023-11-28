بث مباشر بــدون تقطيع ( 0 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليو م في الدوري المصري.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة يلا شوت في الدوري المصري

منافسة محلية بين Al Ahly - Smouha اليوم، مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري المصري، يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم التي ستقام على ملعب المقاولون العرب، حيث يسعى للدفاع عن صدارته في جدول ترتيب دوري نايل. حاليًا، يتصدر الجدول بعد خوض 5 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 منها وتعادل في المباراة الخامسة.

وقد طالب المدرب كولر اللاعبين بعدم التقليل من قيمة الخصم وأكد على أهمية استغلال كل الفرص الممكنة لتسجيل هدف مبكر مع الحرص على الجانب الدفاعي.

يسعى كولر إلى قيادة النادي الأهلي للفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، ويهدف أيضًا إلى المنافسة القوية في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق في هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يعلم فريق سموحة جيدًا قوة النادي الأهلي، ولذلك قام بالتحضير الجيد لهذه المباراة. كما خاض الفريق العديد من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي.

يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد خوض 6 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مبارتين وخسر مباراتين.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2024؟

في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، تأتي مباراة النادي الأهلي وفريق سموحة في الجولة السابعة على ملعب استاد "المقاولون العرب". هذه المباراة تعد من أبرز المواجهات في البطولة وتثير اهتمام عشاق كرة القدم في مصر والمنطقة العربية.

تمتلك النادي الأهلي سجلًا مميزًا في الدوري الممتاز، ويسعى في هذه المباراة إلى تعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب. الفريق الذي يقوده المدرب كولر يعول على نجومه لتحقيق الفوز والاستمرار في سلسلة الانتصارات.

بث مباشر مباراة الاهلي ضد سموحة يلا شوت

من ناحية أخرى، يسعى فريق سموحة إلى تقديم أداء قوي والمنافسة بشكل جدي في هذه المباراة الصعبة. يعلمون جيدًا أن مباراة الأهلي تعد تحديًا كبيرًا، لكنهم مستعدون للقتال من أجل النجاح.

توقيت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، مما يعني أن الجماهير المحلية والعربية ستشهدون على هذا اللقاء المثير. يترقب الجميع النتيجة والأداء الذي سيقدمه الفريقان في هذه المباراة المهمة التي يمكن أن تؤثر على مسار البطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز 2024؟

لمشاهدة المباراة بين النادي الأهلي وفريق سموحة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، يُمكنك الاستمتاع بها على قناة ON Time Sports 1 HD، والتي تُعتبر القناة الحصرية لنقل المباريات في جميع مناطق العالم العربي. سيتم عرض المباراة بجودة عالية على هذه القناة، مما يسهل على المشجعين متابعتها والاستمتاع بكل تفاصيل اللقاء. لذا، لا تفوت فرصة مشاهدة هذه المباراة المثيرة والمهمة في إطار البطولة المصرية الممتازة.

تردد قنوات أون تايم سبورت القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

تشكيل الأهلي اليوم

فى حراسة المرمى محمد الشناوى. فى خط الدفاع محمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وعلى معلول ومحمد هانى. فى خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور. فى خط الهجوم طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وحسين الشحات.

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة اليوم؟

سيتم بث مباراة النادي الأهلي وفريق سموحة مباشرة على الحساب الرسمي لموقع كورة بلس على منصة يوتيوب أو فيسبوك فقط. هذه الوسيلة الوحيدة التي يمكنك من خلالها مشاهدة المباراة بثًا حيًا، وستتاح للمشجعين فرصة متابعة كافة لحظات اللقاء عبر هذا الحساب الرسمي. لذا، تأكد من متابعة الحساب وضبط التذكير لضمان عدم فوت هذه المباراة المهمة.

من هو حكم مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري؟

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيلة طاقم التحكيم الذي سيقوم بإدارة مباراة النادي الأهلي وفريق سموحة في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري النيل. ستُقام هذه المباراة غدًا الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة 7 مساءً.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | من هنــــا

تم اختيار الحكم محمد عادل لتحكيم المباراة الرئيسية، وسيكون يوسف البساطي حكمًا مساعدًا أول، بينما سيقوم خالد حسام طه بدور حكم مساعد ثاني. وسيكون إبراهيم محمد حكمًا رابعًا لتكملة الطاقم التحكيمي. بالإضافة إلى ذلك، سيكون محمد الحنفي حكمًا إضافيًا مختصًا في استخدام تقنية الفيديو (VAR) خلال المباراة.

يأتي هذا الإعلان لتوضيح الترتيبات الحكومية المتعلقة بالمباراة المهمة والمرتقبة بين الفريقين، والتي ستشهد منافسة قوية على أرض الميدان.

الاهلي يسعي نحو الصدارة والفوز علي سموحة

في سلسلة مباريات دوري المصري، يتصدر النادي الأهلي قائمة جدول الترتيب بإجمالي 13 نقطة بعد خوض 5 مباريات. حقق الفريق الأحمر الفوز في 4 منها وتعادل في مباراة واحدة فقط. لاعبو النادي الأهلي نجحوا في تسجيل 12 هدفًا، في حين استقبلت شباكهم 4 أهداف فقط.

من ناحية أخرى، يحتل فريق سموحة المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد خوض 6 مباريات. نجح سموحة في الفوز في مباراتين وتعادل في مبارتين أخريين، ولكنه خسر مثلهما. لاعبو الفريق سجلوا 7 أهداف، في حين استقبلت شباكهم 9 أهداف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | من هنــــا

هذا الترتيب يجسد منافسة محتدمة في الدوري المصري، حيث يسعى الأهلي إلى الحفاظ على صدارته وتحقيق اللقب، فيما يسعى سموحة للتقدم في الترتيب وتحسين أداء الفريق في المباريات القادمة.

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري بث مباشر

في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، يستعد فريق النادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري الخبير مارسيل كولر لخوض مباراة هامة أمام فريق سموحة في مساء اليوم. الهدف الرئيسي للنادي هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المباراة، وهو أمر يهدف إلى إعادة انتعاش الأداء المحلي للفريق بعد التعادل في الجولة السابقة.

النادي الأهلي يسعى بشدة لتصدر جدول ترتيب الدوري المصري منذ البداية، ويأمل في تحقيق الفوز في مباراة سموحة للابتعاد عن منافسه المباشر بيراميدز بفارق نقطة واحدة فقط. الفريق حقق نجاحًا كبيرًا في الأداء خلال الأربع جولات الأولى من المسابقة، حيث فاز في جميع هذه المباريات، لكنه تعثر في الجولة الأخيرة بالتعادل مع الجونة.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومهمة لمصالح الفريقين، حيث سيسعى الأهلي بكل قوة لاستعادة الانتصارات والتصدر، بينما سيسعى سموحة لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب.