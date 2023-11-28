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اتحاد الصناعات المصرية يشيد بدور المستثمرين العرب فى دعم الاقتصاد الوطنى

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد اتحاد الصناعات المصرية إشادته بالدور الذي يقوم به المستثمرين من الإخوة الأشقاء من الدول العربية فى دعم الاقتصاد الوطنى.

 

واشار الاتحاد في بيان رسمي صادر عنه  إلى،  أن حجم الاستثمارت العربية فى نمو متزايد، وتحقق نجاحات ملموسة على أرض الواقع، وتحرص كافة مؤسسات الدولة على تعزيز التعاون مع المستثمرين العرب والأجانب بشكل متواصل.

 وشدد الاتحاد، على الدور الكبير لجميع المستثمرين من الأشقاء العرب فى دعم الاقتصاد باستثماراتهم المتنوعة فى شتى القطاعات الصناعية والتجارية، مشيرًا أن المستثمر العربى هو شريك فى عملية البناء والتنمية التى تشهدها البلاد.

وتابع، أن الاستثمارات العربية تُمثل قيمةً مضافة بالاقتصاد الوطنى، فضلًا عن ان استثماراتهم  وما يَنتُج عنها من فرص للعمل وتحقيق التنمية البشرية، وكَونهم  شُركاء فى تحمل المصاعب والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصري ومن هذا المنطلق فاتحاد الصناعات المصريه يوجّه رساله إلى أشقاءه المستثمرين العرب بدعمه التام وإنه حريص علي المساهمه في تذليل اي عقبات تواجه كافه المستثمرين العرب والأجانب.

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