تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Samsung Galaxy A55 في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، تعد مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 جيدة، وتقدم قيمة جيدة مقابل السعر المتوقع.

ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة بمعدل تحديث عالٍ، وكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة عالية، ومعالج قوي، وبطارية كبيرة، ولكن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها في الهاتف، مثل زيادة دقة الكاميرا الأمامية، ودعم الشحن السريع بقدرة أعلى.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 قبل الإعلان عنه

تنشر بوابة الفجر الالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 قبل الإعلان عنه، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 قبل الإعلان عنه

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55

أبرز مواصفات الهاتف:

التصميم: يأتي الهاتف بتصميم زجاجي مع إطار معدني، وشاشة منحنية من الجانبين.

يأتي الهاتف بتصميم زجاجي مع إطار معدني، وشاشة منحنية من الجانبين. الشاشة: شاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة، بدقة Full HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز.

الكاميرا: كاميرا خلفية رباعية العدسات، تضم: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 كاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

كاميرا خلفية رباعية العدسات، تضم: الكاميرا الأمامية: كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. المعالج: معالج MediaTek Dimensity 900.

معالج MediaTek Dimensity 900. الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت. نظام التشغيل: نظام تشغيل Android 13.

نظام تشغيل Android 13. البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

السعر المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف Samsung Galaxy A55 من 300 دولار في الأسواق العالمية.