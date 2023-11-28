بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان ودورتموند يلا شوت اليوم في دوري آبطال أوروبا

ليالي الآبطال بصحبة Milan vs Dortmund اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان ودورتموند يلا شوت اليوم في دوري آبطال أوروبا، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم نحو ملعب سان سيرو، حيث يتحضر فريق ميلان لمواجهة الفريق الألماني بوروسيا دورتموند. وتعد هذه المباراة جزءًا من الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

يسعى فريق ميلان إلى استغلال قوته الهجومية وتحقيق الفوز في هذه المواجهة، بهدف إعادة إحياء آماله في التأهل لدور الـ16 بعد الفوز الذي حققه في الجولة الماضية على حساب باريس سان جيرمان.

تأتي هذه المباراة في إطار المنافسات القوية والنارية للمجموعة الخامسة، حيث تضم 4 فرق بارزة في العالم. يتصدر فريق بوروسيا دورتموند المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه باريس سان جيرمان برصيد 6 نقاط، ثم ميلان بـ 5 نقاط، وأخيرًا نيوكاسل برصيد 4 نقاط.

تبقى كل الاحتمالات مفتوحة في هذه المجموعة المتقاربة، بعد مرور 4 جولات من المسابقة. وتتنافس الأندية الأربعة على التأهل إلى دور الـ16، مما يجعل هذه المباراة بين ميلان وبوروسيا دورتموند ذات أهمية كبيرة، إذ يتعين على كل فريق تحقيق الفوز للارتقاء في ترتيب المجموعة والاقتراب من التأهل.

يتطلع عشاق الساحرة المستديرة إلى مشاهدة مباراة مثيرة ومثيرة للإثارة، حيث يتواجد لدى كل فريق الإمكانية والمهارة لتحقيق النتيجة الإيجابية. ومع تواجد الجماهير الحماسية في المدرجات، ستكون الأجواء مشحونة بالحماس والتشويق.

من الواضح أن مباراة الليلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الفرق في المجموعة، ومن المتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا وعروضًا مثيرة للاهتمام. ستشهد اللقاء تنافسًا شديدًا وسعيًا من كل فريق لتحقيق النصر والتقدم نحو التأهل.

موعد مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024

يستضيف فريق إي سي ميلان الإيطالي، نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك في المباراة المنتظر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، ويأتي هذا اللقاء المرتقب ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024، وتقرر أن يحتضن ملعب سان سيرو مجريات مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري الأبطال.

بث مباشر مباراة ميلان ودورتموند يلا شوت

فيما تحدد موعد مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، لتبدأ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ويحتل بوروسيا دورتموند ترتيب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023/2024 برصيد 7 نقاط، قد جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة وحيدة وكذلك الخسارة في مثلها، فيما يأتي ميلان في المركز الثالث بواقع 5 نقاط، بعدما فاز في لقاء واحد، وتعادل في مباراتين وتلقى خسارة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

أما القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، فإن قنوات beIN SPORTS هي المسئولة عن نقل جميع منافسات دوري الأبطال بث مباشر للجماهير التابعين لها في بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أعلنت أن قناة بين سبورت 4 ستعرض مشاهدة مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر هذا التردد.

تردد قناة beIN SPORTS 4 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل ميلان ضد بوروسيا دورتموند

إليك تشكيل ميلان المتوقع، لمواجهة بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا - ماليك ثياو- فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يونس موسى - تيجاني ريندرز- توماسو بوبيجا.

خط الهجوم: أولفيه جيرو- لوكا يوفيتش - كريستيان بوليسيتش.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد ميلان

إليك تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع اليوم، لملاقاة إي سي ميلان في دوري الأبطال 2023/2024:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: بن سبعيني - شلوتيربيك - هوميلز - رايرسون.

خط الوسط: سابيتزر - تشان - براندت.

ّخط الهجوم: بينوي جيتينز - فولكروج - رويس.

على الرغم من تقارب النقاط بين الفرق الأربعة، إلا أن الفوز في هذه المباراة سيكون خطوة كبيرة نحو تحقيق الهدف المنشود. ستكون المباراة اختبارًا حقيلمهارات الفرق واستراتيجياتها، وسيكون للمدربين دور حاسم في توجيه اللاعبين وتحضيرهم لهذا اللقاء الحاسم.

رابط لمشاهدة مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند | من هنا

من جانب ميلان، يعول الفريق على لاعبيه الهجوميين المميزين مثل زلاتان إبراهيموفيتش وأوليفيه جيرو لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز. وسيحاول الفريق أيضًا الاستفادة من ميزته كفريق مضيف ودعم جماهيره الحماسية في تحقيق النتيجة الإيجابية.

أما بوروسيا دورتموند، فسيعتمد على خبرة لاعبيه المميزين مثل إيرلينغ هالاند وماركو رويس للتسجيل وصناعة الفرص. وباعتباره الفريق الأول في المجموعة، سيكون لديه الطموح والرغبة في الحفاظ على صدارة الترتيب والتأهل المبكر لدور الـ16.

على الرغم من أن المباراة تبدو متوازنة ومثيرة، إلا أن تأثيرها على ترتيب المجموعة سيكون كبيرًا. إن الفريق الذي يتمكن من تحقيق الفوز سيكون في موقع أفضل للتأهل، بينما الفريق الخاسر سيجد نفسه في وضع صعب للغاية.

تاريخ مواجهات ميلان ضد بوروسيا دورتموند

لم يشهد سجل مواجهات الفريقين العديد من اللقاءات بينهما، حيث تقابلا فقط في 7 مرات فاز دورتموند في 3 مناسبات منها وخسر مرتين.

رابط لمشاهدة مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند | من هنا

وحافظ كل منهما على نظافة شباكه في مباراتين من أصل 3 مباريات بينهما في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز كل منهما على الآخر بنفس النتيجة 1-0، أما الثالثة فانتهت بالتعادل السلبي.

جميع المباريات الثلاث السابقة في دوري أبطال أوروبا بين ميلان ودورتموند جاءت ضمن لقاءات دور المجموعات من البطولة.

النادي المباريات الفوز التعادل الأهداف المسجلة ميلان 7 2

2 9 دورتموند 3 8

أرقام يجب أن تعرفها قبل مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند

يمكن لرافائيل لياو (174) أن يشارك في مباراته رقم 175 في جميع المسابقات تحت قيادة ستيفانو بيولي إذا لعب أمام دورتموند، فقط زميله ثيو هيرنانديز (177 الآن) لعب أكثر تحت قيادة مدرب ميلان خلال مسيرته التدريبية.

في ظهوره الثاني والعشرين في دوري أبطال أوروبا، يمكن أن ينضم أوليفييه جيرو (6) إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ ميلان في البطولة بهدف واحد فقط ضد بوروسيا دورتموند.

الهداف التاريخي لمواجهات ميلان ضد بوروسيا دورتموند

يأتي المهاجم الأسبق لأسود فيستفاليا، مارسيو أموروسو، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف، بينما لا يوجد أي لاعب من القائمة الحالية ساهم في تسجيل الأهداف في مواجهات ميلان ودورتموند، حيث لعبوا ضد بعضهم البعض مرة واحدة منذ عام 2003، وكانت مباراة الذهاب في هذه النسخة من البطولة والتي اتنهت بالتعادل السلبي.