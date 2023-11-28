وزير الإسكان يتفقد المأخد المغذى لمحطة تنقية مياه الشرب بـ6 أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التى استمرت طوال اليوم بمدينتى الشيخ زايد وأكتوبر، بتفقد المأخد المغذى لمحطة تنقية مياه الشرب بـ6 أكتوبر، والواقع بمنطقة العياط، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بعنابر طلمبات المأخذ، وكذا موقع المأخذ على نهر النيل، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن موقف العمل بالمأخذ، حيث تبلغ طاقته التصميمية 1.6 مليون م3 يوميًا، ويتم التحكم فيه إلكترونيا من خلال منظومة الإسكادا، ومقسم إلى 4 مراحل كل مرحلة بطاقة 400 ألف م3 يوميًا، وتم تشغيل مرحلتين، وجار تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأخريين، والأعمال الكهروميكانيكية لإحداهما، ويتم نقل المياه إلى المحطة من خلال 3 خطوط ناقلة بقطر 2200 مم.

ووجه الوزير، بعمل أسوار حول المأخذ، وتركيب كاميرات المراقبة، لحماية المأخذ ومنع الدخول إليه إلا للعاملين فقط، كما أكد ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على الطلمبات والمعدات، وإطالة عمرها الافتراضي.

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