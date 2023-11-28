بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر
بث مباشر مشاهدة مباراة
بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج - دوري أبطال

منافسة الآبطال بصحبة بين Manchester City - RB Leipzig اليوم، يتواجه فريق لايبزيج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة مهمة يوم اليوم على استاد الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. تُعد هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى ربع نهائي هذه البطولة القارية المرموقة والعريقة.

يتصدر مانشستر سيتي جدول المجموعة برصيد 12 نقطة، في حين يأتي لايبزيج في المركز الثاني بسبع نقاط. في الجولة السابقة، حقق الفريقان الفوز، حيث تغلب مانشستر سيتي على يونج بويز السويسري بثلاثة أهداف نظيفة، وفاز لايبزيج على رد ستار الصربي بنتيجة 2-1.

بعد التعادل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى مانشستر سيتي، بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، لاستعادة نغمة الانتصارات في هذه المباراة الحاسمة. يعول جوارديولا على عدد من اللاعبين البارزين في التشكيلة، مثل الحارس إيديرسون مورايس، وثنائي قلب الدفاع مانويل أكانجي وروبين دياز، وثنائي وسط الملعب جوليان ألفاريز وفيل فودين، بالإضافة إلى المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة وممتعة، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز والمضي قدمًا في البطولة. ستشهد المباراة مواجهة قوية بين الأفكار التكتيكية والمهارات الفردية للاعبين، مما يجعلها مباراة لا يجب أن يفوتها عشاق كرة القدم.

متي موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 ؟ 

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، منافسه فريق لايبزيج الألماني، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الـ 5 من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2023/2024.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت

ويأتي موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، لتقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، أما موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج اليوم بتوقيت تونس والمغرب والجزائر سيكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويحتل مان سيتي صدارة ترتيب المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2023/2024 برصيد 12 نقطة، بينما جاء فريق لايبزيج الألماني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط؛ وبالتالي فإن فريقي مانشستر سيتي ولايبزيج قد ضمنا التأهل إلى الدور المقبل من دوري الأبطال.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا ؟ 

وبشأن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، فإن هناك عدد من الفضائيات الأجنبية تنقل بث مباشر مختلف مباريات دوري الأبطال عبر تردداتها المفتوحة، ولكن يتطلب من أجل تنزيلها أولًا ضبط الريسيفر لديك على تلك الأقمار الصناعية غير المتعارف عليها بنسبة كبيرة في حدود مصر والوطن العربي.

 هذا إلى جانب أن قنوات بين سبورت هي الحاصلة رسميًا على حق نقل جميع اللقاءات داخل قارة أوروبا لجماهيرها في نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ لذا نوضح لكم عبر هذا الجدول، تردد القنوات التي ستنقل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج مباشر اليوم.

تردد قناة ARD Das Erste

تردد قناة beIN SPORTS 3

القمر الصناعي: Astra 19.2°e

التردد: 11493

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: ¾

مفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزج في دوري أبطال أوروبا

تقررت مجموعة قنوات بي أن سبورت اسناد التعليق إلي جواد بدة

تشكيل مانشستر سيتي اليوم

حراسة المرمىإيدرسون.
خط الدفاعلويس، روبن دياس، آكي، جفارديول.
خط الوسطرودري، فودين، ألفاريز، دوكو.
خط الهجومجريليش، هالاند.

تشكيل لايبزيج اليوم

حراسة المرمىبلاسويتش.
خط الدفاعسيماكان، كلوسترمان، لوكيبا، راوم.
خط الوسطسيوالد، شلاجر، فورسبيرج، سيمونز.
خط الهجومأوبيندا، بولسن.

مواجهات مانشستر سيتي ولايبزيج

في 5 مباريات جمعت بين مانشستر سيتي ولايبزيج، كان السيتي الأفضل في 3 منها وتلقى الخسارة الوحيدة على يد الألماني. وشهدت مباراة واحدة بين الطرفين نهاية بالتساوي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ولايبزيج | من هنـــا

في مواجهة مصيرية، يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي فريق لايبزج الألماني علي ستاد الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، وتمثل المواجهة صراعا قويا بين الفريقين علي العبور إلى ربع نهائي البطولة القارية المرموقة والعريقة، لكون ألمان سيتي يحتل الصدارة برصيد 12 نقطة، بينما للايبزج سبع نقاط.

وحقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية، التي شهدت فوز مانشستر علي يونج بويز السويسري بثلاثة أهداف دون رد، بينما تفوق لايبزج علي رد ستار الصربي بهدفين مقابل هدف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ولايبزيج | من هنـــا

ويبحث أصحاب الأرض، بقيادة مديرهم الفني الإسباني بيب جوارديولا، عن استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المحلي الأخير مع ليفربول بهدف بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

ويراهن بيب جوارديولا علي العديد من الأوراق الرابحة، مثل الحارس المخضرم إيديرسون مواريس، ومانويل أكانجي وروبين دياز ثنائي قلب الدفاع، وجوليان ألفاريز وفيل فودين ثنائي متوسط الميدان، مع ماكينة الأهداف النرويجية إيرلينج هالاند رأس الحربة
لايبزيج مانشستر سيتي ضد لايبزيج مشاهدة مباراة منتخب مانشستر سيتي اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا محمد صلاح هدف محمد صلاح اليوم تشكيل مانشستر سيتي تشكيل لايبزيج Egypt VS Djibouti بث مباشر On Time Sports wataniya القنوات الناقلة لمباراة منتخب مانشستر سيتي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج أهداف مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج لايبزيج دوري ابطال اوروبا دوري ابطال اوروبا بث مباشر مانشستر سيتي مانشستر سيتي أمام لايبزيج مانشستر سيتي دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتي ضد لايبزيج مباشر مانشستر سيتي لايف مانشستر سيتي مباشر مانشستر سيتي مباشر اليوم مانشستر سيتي ولايبزيج مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر مانشستر سيتي ولايبزيج مباشر بث مباشر مانشستر سيتي اليوم بث مباشر مانشستر سيتي ولايبزيج تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج ماتش مانشستر سيتي ولايبزيج مباراة مانشستر سيتي أمام لايبزيج مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة الآن مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج مباراة مانشستر سيتي مباشر مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر مشاهدة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشر الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر مواجهات مانشستر سيتي ولايبزيج موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج نتيجة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر مباراة منتخب مانشستر سيتي بث مباشر مباراة منتخب مانشستر سيتي اليوم
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم 28-11-2023 في الدوري المصري

عاجل.. وفاة الخبير الاقتصادي العالمي البروفيسور إبراهيم عويس

بث مباشر مباراة الأهلي ضد سموحة تويتر ( 0 - 0 ) الشوط الثاني : الآن مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة يلا شوت اليوم في الدوري المصري [دوري النيل]

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة الهلال ونافباخور اليوم 28-11-2023 في دوري أبطال آسيا

يلا شوت الآن.. بدون تقطيع مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو تويتر بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

عاجل حصول عمرو اديب علي الجنسيه السعوديه

عاجل| تخفيف الحكم على زوج المذيعة أميرة أبو شنب (تفاصيل)