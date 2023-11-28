بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

منافسة الآبطال بصحبة بين Manchester City - RB Leipzig اليوم، يتواجه فريق لايبزيج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة مهمة يوم اليوم على استاد الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. تُعد هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى ربع نهائي هذه البطولة القارية المرموقة والعريقة.

يتصدر مانشستر سيتي جدول المجموعة برصيد 12 نقطة، في حين يأتي لايبزيج في المركز الثاني بسبع نقاط. في الجولة السابقة، حقق الفريقان الفوز، حيث تغلب مانشستر سيتي على يونج بويز السويسري بثلاثة أهداف نظيفة، وفاز لايبزيج على رد ستار الصربي بنتيجة 2-1.

بعد التعادل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى مانشستر سيتي، بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، لاستعادة نغمة الانتصارات في هذه المباراة الحاسمة. يعول جوارديولا على عدد من اللاعبين البارزين في التشكيلة، مثل الحارس إيديرسون مورايس، وثنائي قلب الدفاع مانويل أكانجي وروبين دياز، وثنائي وسط الملعب جوليان ألفاريز وفيل فودين، بالإضافة إلى المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة وممتعة، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز والمضي قدمًا في البطولة. ستشهد المباراة مواجهة قوية بين الأفكار التكتيكية والمهارات الفردية للاعبين، مما يجعلها مباراة لا يجب أن يفوتها عشاق كرة القدم.

متي موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 ؟

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، منافسه فريق لايبزيج الألماني، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الـ 5 من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2023/2024.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت

ويأتي موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، لتقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، أما موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج اليوم بتوقيت تونس والمغرب والجزائر سيكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويحتل مان سيتي صدارة ترتيب المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2023/2024 برصيد 12 نقطة، بينما جاء فريق لايبزيج الألماني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط؛ وبالتالي فإن فريقي مانشستر سيتي ولايبزيج قد ضمنا التأهل إلى الدور المقبل من دوري الأبطال.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا ؟

وبشأن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، فإن هناك عدد من الفضائيات الأجنبية تنقل بث مباشر مختلف مباريات دوري الأبطال عبر تردداتها المفتوحة، ولكن يتطلب من أجل تنزيلها أولًا ضبط الريسيفر لديك على تلك الأقمار الصناعية غير المتعارف عليها بنسبة كبيرة في حدود مصر والوطن العربي.

هذا إلى جانب أن قنوات بين سبورت هي الحاصلة رسميًا على حق نقل جميع اللقاءات داخل قارة أوروبا لجماهيرها في نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ لذا نوضح لكم عبر هذا الجدول، تردد القنوات التي ستنقل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج مباشر اليوم.

تردد قناة ARD Das Erste تردد قناة beIN SPORTS 3 القمر الصناعي: Astra 19.2°e التردد: 11493 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 معامل تصحيح الخطأ: ¾ مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزج في دوري أبطال أوروبا

تقررت مجموعة قنوات بي أن سبورت اسناد التعليق إلي جواد بدة

تشكيل مانشستر سيتي اليوم

حراسة المرمى إيدرسون. خط الدفاع لويس، روبن دياس، آكي، جفارديول. خط الوسط رودري، فودين، ألفاريز، دوكو. خط الهجوم جريليش، هالاند.

تشكيل لايبزيج اليوم

حراسة المرمى بلاسويتش. خط الدفاع سيماكان، كلوسترمان، لوكيبا، راوم. خط الوسط سيوالد، شلاجر، فورسبيرج، سيمونز. خط الهجوم أوبيندا، بولسن.

مواجهات مانشستر سيتي ولايبزيج

في 5 مباريات جمعت بين مانشستر سيتي ولايبزيج، كان السيتي الأفضل في 3 منها وتلقى الخسارة الوحيدة على يد الألماني. وشهدت مباراة واحدة بين الطرفين نهاية بالتساوي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ولايبزيج | من هنـــا

في مواجهة مصيرية، يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي فريق لايبزج الألماني علي ستاد الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، وتمثل المواجهة صراعا قويا بين الفريقين علي العبور إلى ربع نهائي البطولة القارية المرموقة والعريقة، لكون ألمان سيتي يحتل الصدارة برصيد 12 نقطة، بينما للايبزج سبع نقاط.

وحقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية، التي شهدت فوز مانشستر علي يونج بويز السويسري بثلاثة أهداف دون رد، بينما تفوق لايبزج علي رد ستار الصربي بهدفين مقابل هدف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ولايبزيج | من هنـــا

ويبحث أصحاب الأرض، بقيادة مديرهم الفني الإسباني بيب جوارديولا، عن استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المحلي الأخير مع ليفربول بهدف بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

ويراهن بيب جوارديولا علي العديد من الأوراق الرابحة، مثل الحارس المخضرم إيديرسون مواريس، ومانويل أكانجي وروبين دياز ثنائي قلب الدفاع، وجوليان ألفاريز وفيل فودين ثنائي متوسط الميدان، مع ماكينة الأهداف النرويجية إيرلينج هالاند رأس الحربة